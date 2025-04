Więcej niż domowe SPA. Podaruj sobie chwile dla siebie

Rituals i filozofia wiosny:

Rituals to coś więcej niż tylko kosmetyki. To filozofia celebrowania codziennych momentów i zamieniania ich w małe, osobiste rytuały. Wiosna, ze swoim potencjałem do odrodzenia i świeżości, idealnie współgra z tą ideą. Marka zachęca do:

Oczyszczenia: Pozbycia się zimowej szarości i ciężkości, zarówno w sferze fizycznej, jak i mentalnej.

Odnowy: Dostarczenia skórze potrzebnych witamin i nawilżenia po zimowych miesiącach.

Ukojenia Zmysłów: Otulenia się świeżymi, energetyzującymi zapachami, które budzą do życia.

Celebrowania Chwili: Znalezienia czasu dla siebie i stworzenia własnego, relaksującego rytuału.

Rituals oferuje szeroki wybór kolekcji inspirowanych dalekowschodnimi tradycjami, a każda z nich idealnie pasuje do wiosennego nastroju. Warto zwrócić uwagę na:

Gift Set XL - The Dream Collection

Spraw sobie lub komuś bliskiemu niespodziankę, wręczając zestaw podarunkowy The Art of Dreaming. Znajdziesz w nim interaktywny dziennik snów i specjalnie wybrane produkty, które pomogą Ci stworzyć nowe rutyny pielęgnacyjne, a także pokazać światu piękno Twoich snów. Dziennik ten zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o śnie: od teorii po medytacje na sen i praktyki jogi. Aby udoskonalić Twoją pielęgnację na dobry sen, zestaw zawiera również piankę pod prysznic, mus do ciała, krem do ciała, zapach do wnętrz, małą wodę perfumowaną i świecę zapachową. Wszystkie produkty mają zachwycający zapach czystego jaśminu, irysa, drzewa sandałowego i piżma.

i Autor: materiały prasowe Rituals

Pianka pod prysznic

Ta delikatna pianka pod prysznic kryje się w opakowaniu przypominającym puszkę z bitą śmietaną i ma cudowną, lekką jak chmurka konsystencję, a w jej łagodnie oczyszczającej formule znajduje się kamień księżycowy i kulnik. Ten odświeżający i luksusowy produkt oczyszcza ciało po długim dniu lub nocy, pozostawiając na skórze piękny zapach czystego jaśminu, pudrowego irysa, ciepłego drzewa sandałowego i piżma. Kulnik jest znany w Maroku ze swoich właściwości ściągających i łagodzących. Półszlachetny kamień księżycowy nazywany w Indiach „kamieniem snów” podobno zapewnia temu, kto go nosi, piękne nocne marzenia.

i Autor: materiały prasowe Rituals

Krem do ciała

Pielęgnuj skórę kremem do ciała z kamieniem księżycowym i kulnikiem o subtelnym liliowym blasku, który przywodzi na myśl łagodną i ulotną poświatę wczesnego poranka. Wmasuj ten wyjątkowy krem w skórę, aby skorzystać z jego nawilżających właściwości. Zapach czystego jaśminu, pudrowego irysa, ciepłego drzewa sandałowego i piżma to jedyna w swoim rodzaju uczta dla zmysłów. Kulnik jest znany w Maroku ze swoich właściwości ściągających i łagodzących. Półszlachetny kamień księżycowy nazywany w Indiach „kamieniem snów” podobno zapewnia temu, kto go nosi, piękne nocne marzenia

i Autor: materiały prasowe Rituals

Woda perfumowana

Inspiracją dla naszej kreatorki perfum Marine Mercé był utwór „Experience” Ludovica Einaudiego. Tymi wyjątkowymi perfumami zachęca Cię do zatracenia się w magii chwili i odczuwania tęsknoty za niekończącymi się letnimi nocami, dającymi tak wiele możliwości. Za nocami spędzanymi pod gwiazdami aż do pierwszych przebłysków świtu. Rozbudź swoje zmysły szeptem rumu, delikatną esencją białej brzoskwini i urzekającą tuberozą, osadzonymi na bazie z delikatnego piżma, które unosi się w powietrzu jak ciche westchnienie.