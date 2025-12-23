Świąteczny blask: jak wyczarować magiczny makijaż na święta?

Zacznij od perfekcyjnej bazy. Dobrze nawilżona skóra to podstawa każdego makijażu. Wybierz lekki, rozświetlający podkład, który wyrówna koloryt cery, ale nie obciąży jej. Następnie sięgnij po korektor. Zaaplikuj go pod oczy, aby zniwelować cienie i rozjaśnić spojrzenie. Pamiętaj o delikatnym wklepywaniu produktu, aby uniknąć efektu maski.

YVES SAINT LAURENT All Hours Glow

Podkład do twarzy All Hours Glow od YSL to to Twój sposób na gładszą skórę z efektem naturalnego rozświetlenia – aż do 24 godzin. Oddychająca formuła wzbogacona kwasem hialuronowym, ekstraktem z jaśminu i niacynamidem zapewnia skórze komfort i działa pielęgnująco nawet po zmyciu makijażu. Ciesz się promiennym blaskiem, świeżym wyglądem i intensywną pielęgnacją skóry!

Armani Luminous Silk Concealer

Chcesz, aby Twój makijaż, a nawet ledwo umalowana twarz, były wolne od choćby jednego mankamentu urody? Bez względu na to, co Ci się nie podoba na Twojej skórze, korektor Armani Luminous Silk Concealer niezawodnie to zakryje. Wysoce napigmentowana formuła poradzi sobie z cieniami pod oczami, pryszczami, przebarwieniami i wszelkiego rodzaju zaczerwienieniami, a nawet piegami, jeśli będziesz chciała je ukryć. Krótko mówiąc pomoże Ci ukryć wszelkie niedoskonałości skóry tak doskonale, że tylko Ty będziesz o nich wiedzieć. Polegaj na korektorze, który nada Twojej twarzy nieskazitelny, jednolity wygląd.

Kolejny krok to wymodelowanie twarzy. Bronzer nałożony pod kości policzkowe, wzdłuż linii włosów i na boki nosa, nada twarzy trójwymiarowości i subtelnego ciepła. Pamiętaj o dokładnym roztarciu, aby uniknąć ostrych linii. Na szczyty kości policzkowych nałóż róż w odcieniu brzoskwini lub delikatnego różu. Dzięki temu Twoja twarz nabierze świeżości i zdrowego blasku.

SEPHORA COLLECTION CONTOUR STICK - kremowy sztyft konturujący

Format sztyftu i kremowa konsystencja ułatwiają aplikację bez widocznych rozgraniczeń. Konsystencja kremu gładko rozprowadza się na skórze, co umożliwia precyzyjną aplikację. Natomiast pudrowe wykończenie zapewnia trwałość na cały dzień. Mieszanka wnika w skórę, dając długotrwały transparentny efekt odporny na wodę i niepozostawiający śladów.

HUDA BEAUTY Blush Filter Blurring Blushlighters Palette - Paleta z różami i rozświetlaczem

Pierwsza paleta różów w pudrze od HUDA BEAUTY! Zawarte w palecie róże o modulowanej intensywności są bardzo łatwe w użyciu dzięki mocno napigmentowanej formule matowego pudru oraz nadającemu blask perłowemu rozświetlaczowi. Wszechstronne i modulowane, te matowe róże zapewniają intensywny i równomierny kolor podkreślony rozświetlającym odcieniem nadającym delikatne, aksamitne i perfekcyjnie gładkie wykończenie.

Usta to ważny element świątecznego makijażu. Możesz postawić na klasyczną czerwień, która zawsze wygląda elegancko i zmysłowo. Jeśli wolisz coś bardziej subtelnego, wybierz pomadkę w odcieniu nude lub delikatnego różu. Pamiętaj o dokładnym konturowaniu ust konturówką w kolorze zbliżonym do pomadki, aby zapobiec rozmazywaniu się produktu.

NARS Explicit Lipstick

Trwała pomadka do ust Explicit Lipstick NARS nadaje ustom piękny wygląd jednym gestem. Pomadka zapewnia czysty, promienny kolor o satynowym, wielowymiarowym wykończeniu. Kremowa pomadka tworzy na ustach lekką i przyjemną warstwę średnio lub całkowicie kryjącą.

Na koniec wytuszuj rzęsy. Dwie warstwy tuszu wydłużą i pogrubią rzęsy, otwierając oko i dodając spojrzeniu głębi. Możesz również dodać kilka pojedynczych kępek sztucznych rzęs w zewnętrznych kącikach oczu, aby uzyskać efekt jeszcze bardziej spektakularny. Pamiętaj, aby wybrać tusz, który nie skleja rzęs i nie kruszy się.

CHARLOTTE TILBURY Exagger-Eyes Volume Mascara

Długotrwała, odporna na rozmazywanie, zapobiegająca powstawaniu grudek, odporna na wilgoć, niekrusząca się mascara to sekret Charlotte, który na 28 godzin pokręca rzęsy i zwiększa ich objętość! 9 x większa objętość już po jednej aplikacji!