Zagotuj i szczoteczką nałóż na rzęsy. Po jednej nocy będą ciemniejsze i bardziej lśniące. Domowy sposób na przyciemnienie i wydłużenie rzęs bez henny

Wiele osób zapomina, że o rzęsy warto dbać. Stanowią one piękną oprawę oczu, a także chronią je przed kurzem i zanieczyszczeniami powietrza. Rzęsy chronią delikatną gałkę oczną przed uszkodzeniami. Kobiety często marzą o długich i ciemnych rzęsach, które będą widoczne nawet bez makijażu. W rzeczywistości, aby tak było warto poświęcić im chwile uwagi na odpowiednią pielęgnację. Jednym z najpopularniejszych sposób na przyciemnienie rzęs jest henna. Działa ona jak naturalna farba i wnika w strukturę włosa nadając mu ciemniejszych i bardziej wyrazisty kolor. Na przyciemnienie rzęs są także inne sposoby. Jedną ze skutecznych metod na przyciemnienie włosów jest wywar z łupin orzecha włoskiego, który zawiera intensywne barwniki. Wystarczy, że weźmiesz kilka zielonych łupin orzecha włoskiego, zalejesz je wodą i będziesz gotować przez około godzinę. Po tym czasie należy ostudzić wywar i namoczyć w nim szczoteczkę do rzęs. Może to być szczoteczka ze starego i zużytego tuszu do rzęs. Rób to delikatnie ponieważ wywar z łupin orzechów włoskich może zabarwić skórę. Wykonuj ten zabieg regularnie, a Twoje rzęsy będą wyraźnie przyciemnione.

Raz dziennie nakładaj na rzęsy. Będą dłuższe i mniej łamliwe

Jednym z najlepszych sposobów pielęgnacji rzęs jest olejek rycynowy. W naturalny sposób olejek rycynowy wzmacnia, zagęszcza oraz przyciemnia włoski. Dzięki zawartości kwasów mega-3, omega-6 oraz witamin A i E olejek rycynowy pobudza mikrokrążenie, co wyraźnie przyspiesz wzrost włosków. Używany regularnie sprawia, że rzęsy stają się grubsze i mniej łamliwe. Aplikacja olejku rycynowego na rzęsy jest banalnie prosta. Wystarczy, że małą szczoteczkę namoczoną w olejku przetrzesz rzęsy, od nasady po same końce. Olejku rycynowego nie zmywamy i pozostawiamy na całą noc. Możesz go także aplikować na brwi, aby wzmocnić i przyciemnić włoski.