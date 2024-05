Jak mam ten tusz do rzęs na oczach to wszyscy prawią mi komplementy. Rzęsy spektakularnie wydłużone i rozdzielone

Ray-Ban Reverse już w Polsce. To nowa kolekcja z „wklęsłymi” soczewkami

W 1967 roku marka wprowadziła na rynek Lancômatique – pierwszą w historii marki maskarę w tubce. Kolejny przełom nastąpił w 1987 roku, kiedy to na półki w punktach sprzedaży trafił Kéracils – pierwsza maskara zawierająca składniki pielęgnacyjne. W latach 90. ponowne marka zrewolucjonizowała branżę beauty i podbiła serca klientów dzięki Definicils. Lancôme kontynuował tę doskonałą passę, oddając w 2009 roku w ręce fanów make-upu pierwsząultraodżywczą bazę Ôscillation Powerbooster, a następnie tusz Micro-Oscillation Powermascara, który zmienił sposób nakładania tuszu. Dzięki specjalnemu aplikatorowi, wytwarzającemu 7000 wibracji na minutę, gwarantował 360º pokrycie, wydłużenie, objętość oraz wyrazistość. Kolekcjamaskar Lancôme obejmuje również Monsieur Big z 2017 roku i Lash Idôle, który dołączył do kolekcji w 2021 roku.

Prawdziwa ikona narodziła się jednak w 2004 roku. Hypnôse Drama to wielokrotnie nagradzany tusz do rzęs uwielbiany przez wizażystów i celebrytów. Błyskawicznie zyskał miano legendy i odniósł niepodważalny sukces.

Ponadwymiarowa objętość powraca w wielkim stylu

Największa objętość rzęs w historii Lancôme

W tym roku ikona powraca, wkraczając w zupełnie nowy wymiar dzięki jeszcze lepszej niż dotychczas formule. Maskara oferująca największą objętość rzęs w historii marki, łączy maksymalną wydajność z intensywną pielęgnacją, sprawiając, iż rzęs jest nawet 17-krotnie więcej.

Nauka na rzecz pięknych rzęs

Nowy wymiar skuteczności i pielęgnacji

Nie sposób oderwać od nich oczu… Ponadwymiarowe rzęsy teraz w jeszcze bardziej teatralnym wydaniu. Nowa maskara aż do 17 razy zwiększa ich objętość a przy tym zapewnia skuteczną pielęgnację. Nowa formuła Hypnôse Drama, oparta na wieloletniej ekspertyzie marki Lancôme w zakresie rzęs, zapewnia objętość bez kompromisów, pomagając uzyskać bardziej wyraziste, pełniejsze rzęsy. 2% Bonding Complex zawiera kompleks keratynowo-pielęgnacyjny, czarną różę Baccara, olejek jojoba i ekstrakt z róży stulistnej, które wnikają we włoski, odbudowując osłabione wiązania.Dzięki wysokiej zawartości pigmentów Onyx, ulepszona formuła oferuje teraz ultraczarne, matowe wykończenie, które gwarantuje intensywny, 24-godzinny rezultat o intensywności zbliżonej do kohlu.

Wyrafinowany styl w zasięgu ręki

Dopełnij swój look i czaruj spojrzeniem

Uwielbiasz wyrafinowany styl? Aby uczcić premierę nowej maskary Hypnôse Drama, wraz z ikoną dołączają dwa nowe produkty hero stworzone przez Lisę Eldridge – Twoi sprzymierzeńcy w uzyskaniu kompleksowego, pełnego tajemniczości i dramatyzmu wyglądu. Ubierz oczy i nadaj im większą intensywność dzięki palecie Hypnôse Palette w nowej harmonii.

Wybierz odcień #19 Ardent Drama z dołączonym, nowym, specjalistycznym aplikatorem o podwójnej końcówce: piankowej do nakładania i podkreślania oraz pędzelka z włókna, bez wysiłku rozprowadzającego formułę w zagłębieniach skóry. Zwiększ efekt dramatyzmu za pomocą wodoodpornego eyelinera Le Stylo w nowym odcieniu #10 Ruby Fever.

Stylizacje zaprojektowane przez Lisę Eldridge, globalną dyrektor kreatywną makijażu Lancôme z myślą o wyrafinowanym makijażu na dzień: #1 Casual Drama i #2 Smoldering Drama. Łatwe przejście z looków na dzień na looki na noc: #3, Ardent Drama i #4, Extreme Drama.

Kompleksowa oferta

Pełen dramtyzmu look i pielęgnacja

Luksus dla rzęs w trzech krokach.

1. Rewitalizacja rzęs z pomocą Lash Revitalizing Serum

Serum rewitalizujące do rzęs Lash Revitalizing Serum, zainspirowane pionierską nauką o keratynie, wykorzystuje wiedzę Lancôme na temat rzęs w superinnowacyjnej formule. Odżywia rzęsy od nasady aż po końce, pomagając zredukować ich wypadanie podczas demakijażu. Stosować dwa razy dziennie, nakładając od nasady aż po końce wzdłuż górnej i dolnej linii rzęs. Odczekać 1,5 minuty przed nałożeniem makijażu.

2. Podkreśl rzęsy dzięki bazie Cils Booster Primer

Nadaj rzęsom wyjątkową długość, objętość i wyrazistość dzięki pionierskiej bazie Cils Booster od marki Lancôme. Wzbogacona prowitaminą B5 i pochodnymi witaminy E. Nałóż Cils Booster zygzakowatym ruchem, od nasady aż po końce rzęs bezpośrednio przed aplikacją maskary Hypnôse Drama i osiągnij do 21 razy większą objętość rzęs.

3. Dopełnienie dramatyzmu: maskara Hypnôse Drama

Umieść zakrzywioną stronę szczoteczki w kształcie litery S u nasady rzęs i delikatnie przeczesz je posuwistymi ruchami od nasady aż po końce. Odwróć szczoteczkę drugą stroną i użyj jej włosków, aby rozdzielić i podkreślić rzęsy

Ikoniczna szczoteczka w kształcie litery S

Jeszcze bardziej pożądana

Ikoniczna szczoteczka Hypnôse Drama pozostaje niezmieniona. Wciąż jest tak samo ultrakrągła i ponadwymiarowa. Zaprojektowana w kształcie litery S szczoteczka zapewnia pełny kontakt z rzęsami od nasady aż po końcówki i pomaga uzyskać zniewalający efekt.

Nowy look, większy dramatyzm

Ultrakobiece linie

Ekstremalna objętość, maksymalny dramatyzm i brak kompromisów: wykraczająca poza wszelkie granice maskara Hypnôse Drama dostępna jest w nowym opakowaniu o kusząco wąskiej talii. Ta stanowiąca odę do kobiecości sylwetka tuszu, ozdobiona jest miękkimi liniami i luksusową złotą pieczęcią.

Nowa kampania z udziałem ambasadorek Lancôme Joy Sunday i Amandy Seyfried – królowych dramatyzmu

W nowej, spektakularnej kampanii występują dwie pełne dramatyzmu muzy - ambasadorki marki Lancôme, Joy Sunday i Amanda Seyfried.Ukochana formuła naszych klientów staje się jeszcze lepsza. Łączy ekstremalną objętość z wyjątkową szczoteczką w kształcie litery S, która otula każdą rzęsę głębokimi pigmentami oraz zapewnia im pielęgnację i hipnotyzujący wygląd.

i Autor: materiały prasowe Lancôme

