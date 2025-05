Idealnie wydłużone rzęsy i maksymalna objętość. Ten tusz odmieni Twój makijaż

Innowacyjny tusz, który poprzez możliwość nakładania kolejnych warstw daje kontrolę nad objętością rzęs. Jego formuła zawiera 91 proc. składników pochodzenia naturalnego**, a olejek arganowy odżywia rzęsy, zapewniając im 36-godzinne elastyczne utrwalenie nadanego im wcześniej kształtu.

„Na rynku konkuruje ze sobą wiele rodzajów maskar…a ja wypróbowałam je wszystkie” —powiedziała Chantel Miller, M•A•C Director of Artistry and Content, North America. „Tusz do rzęs musi wydłużać, unosić, a także oddzielać rzęsy w szybki i łatwy sposób, jednocześnie zapewniając im elegancki i luksusowy wygląd. Ten tusz spełnia te wszystkie oczekiwania”.

Kluczowe claimy i korzyści

Rzęsy natychmiast uniesione o 165 proc.

Formuła zawiera 91 proc. składników naturalnego pochodzenia w tym olejek arganowy

36-godzinne utrwalenie

Odporna na pot i wilgoć

Odporna na rozmazywanie i blaknięcie

Nie osypuje się

Rzęsy są oddzielone i bez grudek

i Autor: materiały prasowe MAC