Jesteś gotowa na maskarę, która podnosi poprzeczkę? Ten tusz do rzęs będzie rządził w 2026!

1. STRETCH: Utrzymuje uniesienie i podkręcenie przez 24h

Każdy dobry trening zaczyna się od stretch. Maskara Lash Latex została stworzona, by zapewnić 24-godzinne* podkręcenie i długość rzęs bez rozmazywania. Jej unikalna, elastyczna formuła oplata każdą rzęsę, utrzumując uniesienie przez cały dzień – bez odbijania i bez smug. Działa jak pasek podtrzymujący rzęsy: utrzymuje ich strukturę w ryzach i uniesienie przez cały dzień – bez najmniejszego opadania. To wytrzymałość wpisana w każdy ruch szczoteczki i podkręcenie, które pozostaje stabilne jak perfekcyjnie wypracowana forma.

2. SCULPT: Ekskluzywna szczoteczka z 496 mikrowłoskami precyzyjnie chwyta każdą rzęsę

Precyzja ma znaczenie. Wyjątkowa szczoteczka Lash-Sculpting z gęstym ułożeniem 496 mikrowłosków wychwytuje każdą rzęsę od nasady aż po sam koniec. Smukła, sylikonowa szczoteczka sunie po rzęsach lekko i bez wysiłku, zapewniając objętość i wyraźne wymodelowanie bez grudek. Jak atleta rzeźbiący sylwetkę, Lash Latex modeluje rzęsy i wydobywa ich pełny potencjał.

3. RAISE: Wydłuża rzęsy o 1,6x i nawilża, dzięki ekstraktowi z irysa florenckiego i kwasowi hialuronowemu

Czas na ostateczne uniesienie. Podnieś poprzeczkę jeszcze wyżej. Wydłuż rzęsy nawet do 1,6 raza, by uzyskać natychmiastowy, widoczny efekt. A jak przy każdym solidnym treningu – nawodnienie to podstawa. Formuła Lash Latex została wzbogacona ekstraktem z irysa florenckiego z ogrodów YSL Ourika Community Gardens oraz kwasem hialuronowym, które nadają rzęsom objętość, zapewniając długotrwałą pielęgnację.

i Autor: YSL/ Materiały prasowe

COUTURE, KTÓRE MÓWI WPROST

Nazwa Lash Latex to ukłon w stronę lateksu – jednej z najbardziej transgresyjnych tkanin couture, słynącej z tego, że potrafi rzeźbić ciało, opinać je i podkreślać każdy detal. Ale „Latex” w Lash Latex to zupełnie inna historia. To wodna, testowana okulistycznie formuła stworzona dla osób o wrażliwych oczach i noszących soczewki.

WYPRACOWANA PRZEZ EKSPERTÓW

Aby w pełni wykorzystać potencjał Lash Latex, YSL Beauty powierzyło zadanie najlepszemu trenerowi rzęs – Samowi Visserowi, Globalnemu Makeup Artist marki i jednemu z najbardziej wpływowych makijażystów młodego pokolenia. Visser stworzył autorski lash workout, który brzmi jak plan treningowy, ale działa jak precyzyjna technika couture. Jego metoda 5/4/3 to rytuał dla tych, którzy oczekują więcej: pięć „stretchów” w zygzaku, by wydłużyć rzęsy, cztery ruchy rzeźbiące, by nadać im kształt i uniesienie, a na koniec trzy sekundy pełnej koncentracji, które utrzymują efekt. Rzęsy są wytrenowane, wymodelowane i doprowadzone do perfekcji - pod ręką eksperta, który wie, jak wyciągnąć z nich maksimum.

UNIKATOWY DESIGN

W smukłym, metalicznym opakowaniu Lash Latex emanuje bezkompromisowa moda i siła. Jej forma nawiązuje do sztangi – symbolu napięcia, mocy i pełnej kontroli. Gładkie linie i charakterystyczna czarna opaska Cassandre podkreślają dwie natury produktu: precyzję i płynność, miękkość i siłę. To manifest nowej estetyki, gdzie wysoka moda wchodzi na najwyższe obroty.

YSL BEAUTY

YSL Beauty nadaje stylowi ciało i duszę. Całkowicie wyzwolona, jawi się jako kolekcja ikon tworzonych z odwagi, napędzanych młodością i ducha awangardy. Idąc śladem Yves Saint Laurenta, który przez niemal cztery dekady definiował ducha swoich czasów, marka kontynuuje nieposkromioną relację z kobietami: tworząc, kształtując i napędzając współczesność. Bez kompromisów. Na własnych zasadach. Tu i teraz.

i Autor: YSL/ Materiały prasowe