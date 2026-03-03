Pocztówki z podróży. OCHNIK otwiera sezon Wiosna-Lato 2026

OCHNIK po raz kolejny zachęca do tego, aby zatrzymać się na moment i zwrócić uwagę na to, co naprawdę ma znaczenie – bliskość i uważność na drugiego człowieka. Kampania na sezon wiosna-lato 2026 staje się opowieścią o byciu razem, a najnowsza kolekcja subtelnym tłem dla codziennych historii, które zyskują prawdziwy sens dopiero wtedy, gdy możemy je z kimś dzielić.

Świat pełen miejskiego ciepła

– Nasza wiosenna kampania to opowieść o relacjach, a także o tym, że codzienność nabiera wyjątkowego znaczenia dzięki obecności drugiego człowieka – mówi Marcin Zduńczyk, dyrektor marketingu i e-commerce w OCHNIK. – Chcemy pokazywać modę w jej najbardziej autentycznym kontekście: jako naturalne tło spotkań, rozmów i wspólnych chwil. Wierzymy, że to właśnie bliskość i uważność nadają sens miejscom, stylizacjom i momentom, które zostają z nami na dłużej.

Świat, do którego zaprasza OCHNIK, jest pełen naturalnego ciepła, spokoju i miejskich, niespiesznych momentów – od porannej kawy w ulubionym miejscu przez popołudniowe spacery aż po długie, letnie wieczory. Ubrania i dodatki z kolekcji wiosna-lato zostały zaprojektowane tak, aby towarzyszyć w tych chwilach, zapewniając komfort, swobodę i poczucie niewymuszonej elegancji.

– Pierwsza odsłona najnowszej kolekcji wprowadza miejski, nastrojowy klimat. To propozycje dla osób, które cenią jakość, ponadczasowość i spokojną elegancję na co dzień – opowiada Dominik Ćwienczek, koordynator kolekcji OCHNIK. – Charakter kolekcji budują wyraziste grochy oraz subtelne akcenty błękitu i zgaszonej zieleni, dodające całości świeżości, ale bez zbędnego kontrastu. W tej odsłonie szczególną rolę odgrywają okrycia wierzchnie. Kolekcja jest bogata zarówno w cieplejsze, pikowane modele, jak i skórzane fasony, w których nie brakuje miękkiego, szlachetnego zamszu. Ważnym elementem są również trencze, dostępne w różnych wariantach: od klasycznych, dłuższych płaszczy po krótsze, kurtkowe interpretacje. To miejska elegancja w praktycznym, dopracowanym wydaniu.

Miejsce, które czeka na wypełnienie

Siłą kampanii jest jej autentyczność i konsekwencja w budowaniu wizerunku marki. OCHNIK po raz kolejny wybiera naturalność i prawdziwe emocje, stawiając w centrum relacje oraz spontaniczność wspólnych chwil. W tej lifestylowej opowieści celowo pozostawiono wolną przestrzeń dla najważniejszego bohatera – odbiorcy. Wszystko opiera się na przekonaniu, że nawet najbardziej wyjątkowe doświadczenia nabierają prawdziwego znaczenia dopiero wtedy, gdy można je z kimś współdzielić.

