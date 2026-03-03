Iran ostrzega Europę! "To byłby akt wojny"

Iran ostrzega Europę przed angażowaniem się w wojnę na Bliskim Wschodzie: „To byłby akt wojny”

Iran oficjalnie ostrzegł kraje europejskie przed włączaniem się w działania militarne wymierzone w Teheran. Rzecznik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych Esmail Bagei oświadczył, że ewentualne wsparcie dla operacji prowadzonych przez Izrael i Stany Zjednoczone zostanie potraktowane jako bezpośredni udział w agresji. – To byłby akt wojny. Każdy taki akt przeciwko Iranowi byłby uważany za współudział w agresji – powiedział Bagei podczas spotkania z dziennikarzami, cytowany przez agencję AFP. Stanowisko Teheranu jest odpowiedzią na deklarację przywódców Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. W niedzielę liderzy tych państw zapowiedzieli gotowość do podjęcia działań w obronie swoich interesów na Bliskim Wschodzie. Według AFP potencjalne inicjatywy Londynu, Paryża i Berlina miałyby na celu „zniszczenie u źródła zdolności Iranu do wystrzeliwania rakiet i dronów”. Państwa tzw. grupy E3 zapewniły jednocześnie, że ewentualne działania miałyby charakter wyłącznie obronny. W praktyce oznaczałoby to jednak bezpośrednie zaangażowanie militarne w regionie, w którym sytuacja już teraz pozostaje skrajnie napięta.

Keir Starmer dystansuje się wobec działań na Bliskim Wschodzie. Powiedział, że na pierwszym miejscu stawia interes Brytyjczyków

Potem Wielka Brytania zaczęła w pewnej mierze wycofywać się z tych deklaracji. Premier Keir Starmer zdystansował się wobec amerykańsko-izraelskiego ataku: "Nie przyłączamy się do ofensywnych ataków Stanów Zjednoczonych i Izraela. Podstawą naszej decyzji jest zbiorowa samoobrona długoletnich przyjaciół i sojuszników oraz ochrona życia Brytyjczyków". Jednocześnie podtrzymał zgodę o pozwolenie na wykorzystanie brytyjskich baz do „konkretnego i ograniczonego celu obronnego” USA. Za to Francja zadeklarowała wysłanie na Cypr systemów antyrakietowych i antydronowych oraz fregaty. Iran odpowiedział na sobotni atak przeprowadzony przez USA i Izrael, ostrzeliwując amerykańskie bazy wojskowe w regionie oraz cele na terytorium Izraela.

