Politycy płaczą po nagłej śmierci znanego fotografa. "Kumpel. Żegnaj….". Jeszcze kilka dni temu był w Sejmie

Fotograf Adam Chełstowski zmarł w wieku 50 lat. Jego odejście było nagłe, a jeszcze kilka dni temu robił on fotorelację z obecności w Sejmie prezydenta Karola Nawrockiego, który był tam w czasie wystąpienia ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Smutną wiadomość o jego śmierci przekazała na Facebooku Polska Agencja Fotografów Forum: - Wczoraj wieczorem odszedł nagle Adam Chełstowski. Najlepszy polski fotograf swego pokolenia. Od 25 lat był związany z naszą agencją. Nie usłyszymy już jego perlistego śmiechu, stukotu kowbojskich butów. I nie zobaczymy nowych, jak zawsze trafionych w punkt zdjęć. Za wcześnie odszedłeś, Adasiu. Żonie i synowi składamy wyrazy najgłębszego współczucia - przekazano. Natomiast o dramatycznych okolicznościach śmierci mężczyzny napisał w sieci jego kolega po fachu, Jan Wojciech Łaski:

W dużym mieście, jakim jest Warszawa, w samym jego sercu – na Placu Zamkowym, w galerii Związek Polskich Artystów Fotografików – podczas uroczystości pożegnalnej naszego zasłużonego kolegi Cezarego Sokołowskiego doszło do tragedii, która nie powinna się wydarzyć. Zanim otwarto pierwszą butelkę wina, jeden z nas, pięćdziesięcioletni fotoreporter Adam Chełstowski, nagle zasłabł; natychmiast rozpoczęliśmy reanimację i wezwaliśmy karetkę, a przeszkoleni koledzy podzielili się rolami, walcząc o jego życie, podczas gdy inni bezskutecznie szukali automatycznego defibrylatora AED w okolicy - czytamy w poruszającym wpisie.

Politycy żegnają sejmowego fotografa. Morze łez

Śmierć Chełstowskiego poruszyła wielu polityków, którzy doskonale znali go z sejmowych korytarzy. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty napisał o nim: - Umarł Adam Chełstowski. Fotoreporter sejmowy. Fantastyczny człowiek. Kumpel. Żegnaj….

Poruszony nagłym odejściem fotografa jest też wicemarszałek Sejmu, Krzysztof Bosak: - Z bólem żegnamy zmarłego nagle Adama Chełstowskiego, świetnego fotoreportera, z którym nasze drogi wielokrotnie się przecinały na sejmowych korytarzach. Odszedł wczoraj w wieku 50 lat. Składam wyrazy głębokiego współczucia jego Żonie i Synowi. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ś.p. Adamie i jego pogrążonych w żałobie bliskich.

Również rzecznik PiS, Rafał Bochenek pożegnał zmarłego w poruszającym wpisie: - Zawsze z boku, a jednocześnie w centrum wydarzeń... Dyskretny - był tam gdzie działy się rzeczy najważniejsze. Profesjonalny - pokazywał to, czym żyła cała Polska. Życzliwy, nienachalny ... dobry człowiek. Nie chce się wierzyć. Niech spoczywa w spokoju🕯Wyrazy współczucia dla Najbliższych.

Także byłą posłanką, Krystyną Pawłowicz wstrząsnęła wieść o śmierci fotografa, którego znała: - Niemożliwe…Zawsze uśmiechnięty i życzliwy. Był wszędzie. Wielka szkoda. Kiedyś w skórzanym kapeluszu, wyglądał jak z innego świata. Taki młody człowiek…

Z bólem żegnamy zmarłego nagle Adama Chełstowskiego, świetnego fotoreportera, z którym nasze drogi wielokrotnie się przecinały na sejmowych korytarzach.Odszedł wczoraj w wieku 50 lat. Składam wyrazy głębokiego współczucia jego Żonie i Synowi.Pamiętajmy w naszych modlitwach o… pic.twitter.com/zsrv76IPAf— Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) March 3, 2026