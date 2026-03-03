Marta Nawrocka pokazała zdjęcie z mężem sprzed lat. Ledwie rozpoznaliśmy pierwszą damę!

Karol Nawrocki świętuje swoje 43. urodziny. Urodzony 3 marca 1983 roku w Gdańsku działacz odebrał z tej okazji publiczne życzenia od małżonki. Marta Nawrocka zdecydowała się na nietypowy gest i udostępniła w sieci starą fotografię, która rzuca nowe światło na ich wspólną przeszłość. Na ujęciu sprzed lat widać wyraźnie, jak bardzo oboje zmienili się na przestrzeni czasu. Szczególną uwagę przykuwa metamorfoza samej Marty Nawrockiej.

Marta Nawrocka przeszła dużą przemianę. Kiedyś wyglądała zupełnie inaczej!

Dawny wizerunek żony Karola Nawrockiego znacznie odbiega od tego, do którego przyzwyczaiła opinię publiczną obecnie. W przeszłości wyróżniała się bardzo długimi włosami w odcieniu intensywnego blondu. Dziś stawia na naturalność i elegancję, wybierając krótsze cięcia, koki lub proste upięcia, a podczas oficjalnych wyjść prezentuje się w subtelnych falach. Zmiana koloru na bardziej stonowany blond idealnie współgra z jej typem urody. Porównując archiwalne ujęcie z aktualnymi zdjęciami, różnica jest kolosalna. Z kolei w przypadku samego Karola Nawrockiego upływ czasu jest mniej widoczny, a zmiany dotyczą głównie fryzury.

Krawat i reklamy telekomunikacji. Kiedy wykonano zdjęcie Karola Nawrockiego?

Analiza ubioru pozwala z dużą dokładnością określić ramy czasowe powstania fotografii. Karol Nawrocki ma na sobie garnitur zestawiony z białą koszulą oraz charakterystycznym, wąskim krawatem, który był hitem mody męskiej kilka lat temu. Kluczowym elementem są jednak trzymane przez parę kartony z napisami „Serce” i „Rozum”. To mogło być nawiązanie do kultowych postaci z kampanii reklamowej Telekomunikacji Polskiej i Orange. Bohaterowie ci byli popularni w latach 2010–2016, co sugeruje datę wykonania zdjęcia, a hasła "serce" i "rozum" były swego czasu niezwykle popularne.

Nawiązanie do filmu Rocky. Muzyczna oprawa urodzinowego wpisu

Opublikowana przez Martę Nawrocką na Facebooku relacja ze zdjęcie została wzbogacona o ścieżkę dźwiękową. Wybór padł na motyw przewodni z filmu „Rocky”, co nie jest przypadkowe. Melodia ta towarzyszyła Karolowi Nawrockiemu podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej. Hasło „Nowrocky” było wówczas jednym z elementów budowania wizerunku kandydata, nawiązując do waleczności filmowego boksera.

50