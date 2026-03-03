Karol Nawrocki kończy 43 lata! Zobacz, jak wyglądał w dzieciństwie. Słodziak!

Prezydent obchodzi urodziny!

Karol Nawrocki urodził się 3 marca 1983 roku w Gdańsku jako syn Elżbiety i Ryszarda, którzy nadali mu dwa imiona. Pierwsze, Karol, jak łatwo można się domyśleć, zostało mu nadane na cześć Karola Wojtyły, który kilka lat wcześniej został papieżem. Potwierdziła to mama polityka, która w czasie kampanii wyborczej wystąpiła w nagraniu o synu: - Karol dostał imię po Karolu Wojtyle, dlatego, że w polskim papieżu cała nasza rodzina była zakochana po prostu. I szczęśliwa. Wiedzieliśmy, co to znaczy dla Polski - mówiła pani Nawrocka. Drugie imię Nawrockiego to Tadeusz, właśnie tym imieniem posługiwał się on jako pseudonimem literackim.

Rodzina Karola Nawrockiego: rodzice i siostra Nina

Rodzina przyszłego prezydenta mieszkała na osiedlu Siedlce w Gdańsku. Ojciec Nawrockiego był z zawodu tokarzem, angażował się w działania Solidarność. Matka pracowała jako introligatorka i zajmowała się domem. Niestety, gdy Karol Nawrocki był młodym chłopakiem jego tata zmarł. To wtedy zadania głowy rodziny musiał przejąć młody Karol, który dawał z siebie wszystko, by pomóc mamie i zaopiekować się o kilka lat młodszą siostrą Niną. To właśnie we wspomnianym nagraniu mama przyszłego prezydenta wspominała, że gdy syn studiował, to nie zawsze było ją stać na wszystko, dlatego też prócz zajmowania się nauką, musiał też pracować: - Zdarzało się, że na zajęciach zasypiał - opowiadała kobieta.

Nawrocki ma tylko jedną siostrę, Ninę. Nina Nawrocka jest od niego młodsza o 8 lat. Polacy poznali ją w czasie ogłoszenia kandydatury Nawrockiego w wyborach prezydenckich, jako kandydata obywatelskiego. Przedstawił ją wówczas brat, mówiąc, że jest mistrzynią cukiernictwa i robi najlepsze torty na świecie. Była ona obecna w dniu zaprzysiężenia prezydenta w Sejmie i na Zamku Królewskim, a także w czasie spotkania rodziny Nawrockich z papieżem Leonem XIV, zaś niedawno towarzyszyła bratu i bratowej w czasie spotkania z piosenkarką Dorotą Rabczewską w Pałacu Prezydenckim.

Wykształcenie Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki od młodych lat interesował się polityką i historią. W latach 1998–2002 był uczniem IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Prezydent jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył wydział historyczny. Kilka lat po studiach obronił pracę doktorską "Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim 1976–1989". W 2023 r. na Politechnice Gdańskiej ukończył studia podyplomowe International MBA in Strategy, Programme and Project Management.

Prywatnie Karol Nawrocki jest spełnionym mężem i ojcem. Jego żoną od ponad 15 lat jest Marta Nawrocka, z którą wychowuje troje dzieci: najstarszego syna Daniela (studenta i dziennikarza), nastoletniego syna Antoniego i córeczkę Kasię, która jest uczennicą podstawówki.

