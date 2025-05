15. rocznica ślubu Marty i Karola Nawrockich. Żona kandydata na prezydenta: "Byłam przekonana, że to ten jedyny"

Kaczyński jednym filmikiem puszczonym do sieci rozgrzał Internet do czerwoności! Szok, jaki telefon ma w ręku

Szok, co poseł Konfederacji wrzucił do sieci tuż przed niedzielnymi marszami! To ma być śmieszne?!

Marta Nawrocka: Karol jest moim najlepszym przyjacielem

- 15 lat temu to był wyjątkowy dzień. Była przekonana, że to ten jedyny – wspomina z wyraźnym wzruszeniem Marta Nawrocka . - Było wesele z najbliższą rodziną i przyjaciółmi. Świetna zabawa, która trwała aż do białego rana – słyszymy.

Po latach spędzonych razem żona kandydata na prezydenta nazywa go swoim najlepszym przyjacielem.

Zawsze o wszystkim możemy porozmawiać, zawsze możemy na siebie liczyć. w ostatnich latach ma dużo obowiązków ale mimo to zawsze znajduje czas dla mnie i dla dzieci. Kiedy jest w domu to poświęca czas rodzinie na 100%, czy to jest rozmowa z Danielem, mecz z Antkiem czy rower z Kasią – mówi Marta Nawrocka.

Tak poznali się Nawroccy

W rozmowie z „Super Expressem” żona Karola Nawrockiego, pani Marta, wspomina też jak doszło do ich zapoznania. - To był przypadek. Miałam przyjaciółkę, którą odwiedzałam ma gdańskich Siedlcach. Minęłam kiedyś w przejściu na schodach z chłopakiem, spotkaliśmy się wzrokiem. Zaskoczyło mnie, że tak mnie przeszył, poczułam coś niesamowitego. Poszłam do koleżanki i zaczęłam o nim opowiadać. Jak był ubrany, że był z psem. No i ona mówi, że to pewnie Karol, nasz kolega z osiedla, trenuje boks. Jej chłopak go znał. O tak się zaczęła nasza znajomość. Ujął mnie tym, że nie było dla niego żadną przeszkodą to, że mam 19 lat i dwuletniego synka – wspomina wydarzenia sprzed dwóch dekad.

WIĘCEJ: Pomogę Karolowi zostać prezydentem! Marta Nawrocka walczy o głosy! Ma tajny plan