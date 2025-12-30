USA zaatakowały Wenezuelę na lądzie. Jest potwierdzenie Trumpa

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-12-30 6:36

A jednak naprawdę to zrobił! Donald Trump przyznał się do zaatakowania Wenezueli na lądzie. Wcześniej CNN informowała, że to CIA odpowiada za atak na port przy pomocy drona. Potem prezydent USA potwierdził te doniesienia. Twierdzi, że port był miejscem, gdzie trzymano i pakowano na statki narkotyki. Wcześniej wielokrotnie atakował łodzie na Morzu Karaibskim, argumentując, że to łodzie przemytników.

Pancerniki typu Trump

i

Autor: Alex Brandon/ Associated Press

Donald Trump przyznał się do zaatakowania Wenezueli na lądzie. Dron uderzył w port

Potężna eksplozja w porcie w Wenezueli została wywołana przy pomocy drona przez CIA - podała telewizja CNN. Potem reporterzy zapytali Trumpa, czy to prawda, a on odpowiedział: „Nie chcę tego mówić. Wiem dokładnie, kto to był, ale nie chcę mówić, kto to był”. Potem jednak dodał, cytowany przez BBC:  „Zaatakowaliśmy wszystkie statki, a teraz uderzyliśmy w obszar… to obszar organizacji przemytu. To tam to robią i tego już nie ma” – powiedział, używając słowa "implement", które wskazuje na to, że jego zdaniem zaatakowany port był kluczowy w procesie przemytu. „Doszło do poważnej eksplozji w doku, gdzie ładuje się łodzie narkotykami” – mówił Trump na Florydzie, stojąc u boku premiera Izraela Benjamina Netanjahu. „Ładują łodzie narkotykami, więc zaatakowaliśmy wszystkie łodzie, a teraz zaatakowaliśmy ten obszar”. Wenezuela nie skomentowała jeszcze tych wydarzeń. 

Trump: "Wenezuelski reżim został uznany za ZAGRANICZNĄ ORGANIZACJĘ TERRORYSTYCZNĄ”

USA atakują od początku września kolejne łodzie na Morzu Karaibskim, przekonując, że likwidują przemytników narkotyków. W taki sposób zginęło już 107 osób. Donald Trump żąda też, by prezydent Wenezueli ustąpił, bo - zdaniem Trumpa - Nicolas Maduro jest szefem kartelu narkotykowego, który zalewa USA zabójczymi substancjami. W połowie grudnia Trump przejął przy użyciu swojego wojska tankowiec Wenezueli, a potem zablokował wszystkie. Ogłosił, że reżim w Wenezueli to „zagraniczna organizacja terrorystyczna” i żaden tankowiec nie może wpłynąć do portu w kraju Maduro ani z niego wypłynąć. Prezydent USA tak pisał o tym w mediach społecznościowych: "Wenezuela jest całkowicie okrążona przez największą w historii armadę sformowaną w Ameryce Południowej. Będzie ona coraz większa, a szok dla nich będzie nieporównywalny z niczym, co widzieli wcześniej dopóki nie zwrócą USA całej ropy, ziemi i innych aktywów, które nam skradli. Nielegalny reżim Maduro wykorzystuje ropę z tych skradzionych pól naftowych do finansowania samego siebie, terroryzmu narkotykowego, handlu ludźmi, morderstw i porwań. Ze względu na kradzież naszych aktywów i z wielu innych względów, w tym terroryzmu, przemytu narkotyków i handlu ludźmi, wenezuelski reżim został uznany za ZAGRANICZNĄ ORGANIZACJĘ TERRORYSTYCZNĄ”.

Super Express Google News
Sonda
Jak oceniasz Donalda Trumpa?
QUIZ. Półkula północna czy południowa? Test tylko dla najlepszych!
Pytanie 1 z 10
Na której półkuli znajduje się Kostaryka?
JAK WYGLĄDAŁA WSPÓŁPRACA Z AMERYKAŃSKIM WYWIADEM?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WENEZUELA
DONALD TRUMP