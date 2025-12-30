USA zaatakowały Wenezuelę na lądzie. Jest potwierdzenie Trumpa

Donald Trump przyznał się do zaatakowania Wenezueli na lądzie. Dron uderzył w port

Potężna eksplozja w porcie w Wenezueli została wywołana przy pomocy drona przez CIA - podała telewizja CNN. Potem reporterzy zapytali Trumpa, czy to prawda, a on odpowiedział: „Nie chcę tego mówić. Wiem dokładnie, kto to był, ale nie chcę mówić, kto to był”. Potem jednak dodał, cytowany przez BBC: „Zaatakowaliśmy wszystkie statki, a teraz uderzyliśmy w obszar… to obszar organizacji przemytu. To tam to robią i tego już nie ma” – powiedział, używając słowa "implement", które wskazuje na to, że jego zdaniem zaatakowany port był kluczowy w procesie przemytu. „Doszło do poważnej eksplozji w doku, gdzie ładuje się łodzie narkotykami” – mówił Trump na Florydzie, stojąc u boku premiera Izraela Benjamina Netanjahu. „Ładują łodzie narkotykami, więc zaatakowaliśmy wszystkie łodzie, a teraz zaatakowaliśmy ten obszar”. Wenezuela nie skomentowała jeszcze tych wydarzeń.

Trump: "Wenezuelski reżim został uznany za ZAGRANICZNĄ ORGANIZACJĘ TERRORYSTYCZNĄ”

USA atakują od początku września kolejne łodzie na Morzu Karaibskim, przekonując, że likwidują przemytników narkotyków. W taki sposób zginęło już 107 osób. Donald Trump żąda też, by prezydent Wenezueli ustąpił, bo - zdaniem Trumpa - Nicolas Maduro jest szefem kartelu narkotykowego, który zalewa USA zabójczymi substancjami. W połowie grudnia Trump przejął przy użyciu swojego wojska tankowiec Wenezueli, a potem zablokował wszystkie. Ogłosił, że reżim w Wenezueli to „zagraniczna organizacja terrorystyczna” i żaden tankowiec nie może wpłynąć do portu w kraju Maduro ani z niego wypłynąć. Prezydent USA tak pisał o tym w mediach społecznościowych: "Wenezuela jest całkowicie okrążona przez największą w historii armadę sformowaną w Ameryce Południowej. Będzie ona coraz większa, a szok dla nich będzie nieporównywalny z niczym, co widzieli wcześniej dopóki nie zwrócą USA całej ropy, ziemi i innych aktywów, które nam skradli. Nielegalny reżim Maduro wykorzystuje ropę z tych skradzionych pól naftowych do finansowania samego siebie, terroryzmu narkotykowego, handlu ludźmi, morderstw i porwań. Ze względu na kradzież naszych aktywów i z wielu innych względów, w tym terroryzmu, przemytu narkotyków i handlu ludźmi, wenezuelski reżim został uznany za ZAGRANICZNĄ ORGANIZACJĘ TERRORYSTYCZNĄ”.

🚨🇺🇸🇻🇪 | #URGENTE Trump ratificó que Estados Unidos atacó territorio de Venezuela: "Hubo una gran explosión en el muelle donde cargan los barcos con drogas. Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona donde los cargan". pic.twitter.com/NWw0n9nezy— La Derecha Diario (@laderechadiario) December 29, 2025

