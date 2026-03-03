Iran zaatakował znane cywilne lotnisko! "Nie pozostanie to bez odpowiedzi"

Iran ostrzelał cywilne lotnisko Hamad w Katarze, co Madżid al-Ansari nazwał atakiem na całe terytorium.

Katar zapowiada odpowiedź na ataki, które nie zostały uprzedzone przez stronę irańską.

Tysiące podróżnych utknęło w Katarze z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej, a władze przedłużają wizy i pokrywają koszty pobytu.

Jakie będą konsekwencje ataku na cywilne lotnisko i jak Katar odpowie na irańską agresję?

Iran zaatakował znane cywilne lotnisko

Madżid al-Ansari powiedział, że irańskie ostrzały nie ograniczają się do obiektów wojskowych, lecz obejmują całe terytorium Kataru. "Nie pozostanie to bez odpowiedzi" - ostrzegł i sprecyzował: "Podejmowano próby ataku na międzynarodowe lotnisko Hamad, lecz wszystkie zostały udaremnione. Pociski zostały przechwycone przez nasze środki obronne i żaden z nich nie dotarł do celu".

"Będzie odpowiedź"

Powiedział także, że jego kraj nie utrzymywał kontaktów z Iranem od początku konfliktu, rozpoczętego w sobotę atakiem USA i Izraela na Iran. Podkreślił, że strona irańska nie uprzedzała Dohy o wystrzeleniu pocisków. PAP przypomina, że w Katarze z powodu wojny i wywołanego nią zamknięcia przestrzeni powietrznej utknęło około 8 tys. podróżnych.

Ministerstwo spraw wewnętrznych powiadomiło, że wszyscy cudzoziemcy mogą przedłużyć wizy o miesiąc. Wcześniej katarska izba turystyczna zwróciła się do hoteli z prośbą o przedłużenie pobytów osobom, które nie mogą wyjechać z powodu wojny. Władze dodały, że "pokryją dodatkowe koszty, ponieważ bezpieczeństwo, ochrona i dobre samopoczucie wszystkich odwiedzających pozostają najwyższymi priorytetami" - cytuje PAP.

