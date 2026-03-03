Iran zaatakował znane cywilne lotnisko! "Nie pozostanie to bez odpowiedzi"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-03-03 13:55

Rzecznik katarskiego ministerstwa spraw zagranicznych Madżid al-Ansari poinformował, że armia tego państwa udaremniła atak Iranu na lotnisko cywilne w stolicy Kataru, Dosze. "Atak nie pozostanie bez odpowiedzi" - ostrzegł.

Doha

i

Autor: EPA/ PAP
  • Iran ostrzelał cywilne lotnisko Hamad w Katarze, co Madżid al-Ansari nazwał atakiem na całe terytorium.
  • Katar zapowiada odpowiedź na ataki, które nie zostały uprzedzone przez stronę irańską.
  • Tysiące podróżnych utknęło w Katarze z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej, a władze przedłużają wizy i pokrywają koszty pobytu.
  • Jakie będą konsekwencje ataku na cywilne lotnisko i jak Katar odpowie na irańską agresję?

Iran zaatakował znane cywilne lotnisko

Madżid al-Ansari powiedział, że irańskie ostrzały nie ograniczają się do obiektów wojskowych, lecz obejmują całe terytorium Kataru. "Nie pozostanie to bez odpowiedzi" - ostrzegł i sprecyzował: "Podejmowano próby ataku na międzynarodowe lotnisko Hamad, lecz wszystkie zostały udaremnione. Pociski zostały przechwycone przez nasze środki obronne i żaden z nich nie dotarł do celu".

"Będzie odpowiedź"

Powiedział także, że jego kraj nie utrzymywał kontaktów z Iranem od początku konfliktu, rozpoczętego w sobotę atakiem USA i Izraela na Iran. Podkreślił, że strona irańska nie uprzedzała Dohy o wystrzeleniu pocisków. PAP przypomina, że w Katarze z powodu wojny i wywołanego nią zamknięcia przestrzeni powietrznej utknęło około 8 tys. podróżnych.

Ministerstwo spraw wewnętrznych powiadomiło, że wszyscy cudzoziemcy mogą przedłużyć wizy o miesiąc. Wcześniej katarska izba turystyczna zwróciła się do hoteli z prośbą o przedłużenie pobytów osobom, które nie mogą wyjechać z powodu wojny. Władze dodały, że "pokryją dodatkowe koszty, ponieważ bezpieczeństwo, ochrona i dobre samopoczucie wszystkich odwiedzających pozostają najwyższymi priorytetami" - cytuje PAP. 

Iran relacja
Galeria zdjęć 14
BUDZISZ: PORAŻKA IRANU OSŁABI ROSJĘ
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LOTNISKO
DOHA
IRAN