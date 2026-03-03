Izrael wchodzi do Libanu. Trwa operacja wojskowa przeciwko Hezbollahowi

Wojciech Kulig
2026-03-03 11:27

We wtorek rano izraelska armia poinformowała o rozpoczęciu operacji w południowym Libanie. Celem działań jest proirański Hezbollah. To odpowiedź na ostatnie ataki na Izrael.

Izrael wchodzi do Libanu. Trwa operacja wojskowa przeciwko Hezbollahowi.

i

Autor: EPA/WAEL HAMZEH/ PAP

We wtorek rano izraelska armia potwierdziła, że jej żołnierze prowadzą działania zbrojne na terenie południowego Libanu. Operacja jest skierowana przeciwko proirańskiej organizacji Hezbollah, a jej celem jest kontynuacja ataków na terrorystów. Jak donosi agencja Reutera, w tym samym czasie siły zbrojne Libanu opuściły co najmniej siedem swoich wysuniętych placówek w regionie.

Izrael tworzy strefę buforową. "Chcemy chronić nasze osiedla"

Minister obrony Izraela, Israel Katz, ogłosił, że decyzja o rozszerzeniu działań została podjęta na najwyższym szczeblu. Celem jest uniemożliwienie Hezbollahowi prowadzenia ostrzału izraelskich miejscowości przygranicznych.

- Premier Benjamin Netanjahu i ja zatwierdziliśmy natarcie Sił Obronnych Izraela i przejęcie dodatkowych obszarów kontrolnych w Libanie, aby zapobiec ostrzałom izraelskich osiedli przygranicznych

- przekazał minister obrony Izraela. 

Minister Katz podkreślił, że Izrael nie zawaha się przed użyciem siły, by odpowiedzieć na agresję. Jak stwierdził, organizacja terrorystyczna musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami za swoje działania.

- Siły Obronne Izraela nadal z siłą atakują cele Hezbollahu w Libanie. Organizacja terrorystyczna płaci i zapłaci wysoką cenę za ostrzał Izraela

- zaznaczył. 

Hezbollah ignoruje zakaz. Ostatnie dni przyniosły eskalację

Obecna operacja jest odpowiedzią na niedawne działania Hezbollahu. Po niedzielnym ataku tej wspieranej przez Iran organizacji, rząd w Libanie formalnie zakazał jej prowadzenia jakichkolwiek działań militarnych. Zakaz został jednak zignorowany - niespełna 24 godziny później Hezbollah ponownie ostrzelał cele w Izraelu przy użyciu dronów i rakiet. Izraelskie siły zbrojne już od listopada 2024 roku utrzymywały pięć pozycji na południu Libanu, a obecne działania stanowią ich rozszerzenie. Minister obrony Izraela zapowiedział, że celem jest obrona osiedli z terenu Libanu.

Izraelskie władze zapewniają, że ich priorytetem jest bezpieczeństwo obywateli.

- Obiecaliśmy bezpieczeństwo osiedlom w Galilei i tak też się stanie

- dodał. 

IZRAEL
BLISKI WSCHÓD
LIBAN