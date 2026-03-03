Władimir Putin wydał dekret dotyczący Polski! Podał nazwisko

Spis treści
- Decyzją prezydenta Rosji Gieorgij Michno obejmie kierownictwo nad placówką dyplomatyczną w Warszawie.
- Nowy ambasador posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte między innymi przy ONZ oraz Radzie Europy.
- Wakat na tym stanowisku trwał od grudnia 2025 roku po odwołaniu Siergieja Andriejewa.
- Eksperci zastanawiają się, jak ta nominacja wpłynie na napięte relacje na linii Warszawa-Moskwa.
Władimir Putin podpisał dekret o nominacji Gieorgija Michny
Informacja o zmianach kadrowych pojawiła się we wtorkowy poranek, 3 marca. Na internetowej stronie Kremla opublikowano oficjalny dekret prezydencki. Dokument potwierdza, że misję w Warszawie obejmie Gieorgij Michno. W akcie prawnym zaznaczono: „Zgodnie z treścią dokumentu Michno został wyznaczony na stanowisko nadzwyczajnego i pełnomocnego ambasadora w Polsce”. Nominacja ta wypełnia wakat powstały po odwołaniu Siergieja Andriejewa, który zakończył pełnienie swojej funkcji w grudniu 2025 roku.
Doświadczenie i kariera dyplomatyczna Gieorgija Michny
Nowy ambasador urodził się w 1972 roku. Jego edukacja obejmuje ukończenie w 1995 roku Moskiewskiego Uniwersytetu im. Łomonosowa oraz późniejsze studia w Akademii Dyplomatycznej MSZ Rosji. W trakcie swojej kariery pracował w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Radzie Europy w Strasburgu oraz przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu. Przed przyjazdem do Warszawy zajmował stanowisko wicedyrektora Departamentu ds. Nowych Wyzwań i Zagrożeń w rosyjskim resorcie spraw zagranicznych.