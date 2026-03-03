Władimir Putin wydał dekret dotyczący Polski! Podał nazwisko

Decyzją prezydenta Rosji Gieorgij Michno obejmie kierownictwo nad placówką dyplomatyczną w Warszawie.

Nowy ambasador posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte między innymi przy ONZ oraz Radzie Europy.

Wakat na tym stanowisku trwał od grudnia 2025 roku po odwołaniu Siergieja Andriejewa.

Eksperci zastanawiają się, jak ta nominacja wpłynie na napięte relacje na linii Warszawa-Moskwa.

Władimir Putin podpisał dekret o nominacji Gieorgija Michny

Informacja o zmianach kadrowych pojawiła się we wtorkowy poranek, 3 marca. Na internetowej stronie Kremla opublikowano oficjalny dekret prezydencki. Dokument potwierdza, że misję w Warszawie obejmie Gieorgij Michno. W akcie prawnym zaznaczono: „Zgodnie z treścią dokumentu Michno został wyznaczony na stanowisko nadzwyczajnego i pełnomocnego ambasadora w Polsce”. Nominacja ta wypełnia wakat powstały po odwołaniu Siergieja Andriejewa, który zakończył pełnienie swojej funkcji w grudniu 2025 roku.

Doświadczenie i kariera dyplomatyczna Gieorgija Michny

Nowy ambasador urodził się w 1972 roku. Jego edukacja obejmuje ukończenie w 1995 roku Moskiewskiego Uniwersytetu im. Łomonosowa oraz późniejsze studia w Akademii Dyplomatycznej MSZ Rosji. W trakcie swojej kariery pracował w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Radzie Europy w Strasburgu oraz przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu. Przed przyjazdem do Warszawy zajmował stanowisko wicedyrektora Departamentu ds. Nowych Wyzwań i Zagrożeń w rosyjskim resorcie spraw zagranicznych.

