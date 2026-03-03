Wiadomo, jak długo potrwa wojna w Iranie! Padła deklaracja

BUDZISZ: PORAŻKA IRANU OSŁABI ROSJĘ

Jak długo potrwa konflikt w Iranie?

Wiadomo, jak długo może potrwać wojna? Rzecznik armii Izraela podpułkownik Nadaw Szoszani poinformował we wtorek, 3 marca, że wojsko przygotowuje się do trwającej kilka tygodni kampanii przeciwko Iranowi. "Przygotowaliśmy ogólny plan na kilka tygodni działań, ale czas trwania kampanii może ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji" - powiedział.

Został zapytany, czy Izrael mógłby wysłać wojska lądowe do Iranu. "Nie sądzę, aby było to obecnie prawdopodobne". Przypominamy, że Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadzają naloty na Iran od soboty. Właśnie tego dnia, w pierwszej serii nalotów, zginął zarówno przywódca Iranu, ajatollah Chamenei jak i jego najbliżsi współpracownicy. To wywołało odwet.

"Zaczęli budować nowe obiekty"

Premier Izraela Beniamin Netanjahu powiedział w poniedziałek, 2 marca, że wojna USA i Izraela z Iranem może potrwać "trochę", ale nie będzie trwała latami. Dzień później, we wtorek, w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Fox powiedział natomiast, że gdyby nie wojna, irański program nuklearny byłby "odporny na ataki w ciągu kilku miesięcy". "Powodem, dla którego musieliśmy działać teraz, jest to, że po tym, jak zaatakowaliśmy ich obiekty nuklearne i program rakiet balistycznych zaczęli budować nowe obiekty i podziemne bunkry, które w ciągu kilku miesięcy miałyby uodpornić ich program rakiet balistycznych i program bomby atomowej. Jeśli teraz nie podejmiemy żadnych działań, nie będziemy mogli ich podjąć w przyszłości" - stwierdził.

