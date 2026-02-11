Longevity w beauty: mniej obietnic, więcej efektów

Skin longevity, czyli pielęgnacja przyszłości

Każdego dnia skóra mierzy się z licznymi wyzwaniami, takimi jak: promieniowanie UV, zanieczyszczenia środowiska, stres, wahania temperatur czy wilgotność powietrza. Z wiekiem naturalne procesy regeneracji spowalniają, a czynniki zewnętrzne dodatkowo przyspieszają starzenie komórkowe. W odpowiedzi na te potrzeby coraz większą popularność zyskuje pielęgnacja w duchu długowieczności skóry, która ukierunkowana jest na wzmacnianie skóry u podstaw.

Składniki przyszłości - nauka w służbie długowieczności skóry

Kluczową rolę w pielęgnacji longevity odgrywają składniki aktywne o potwierdzonym badaniami, wielowymiarowym działaniu. Coraz częściej w centrum uwagi znajdują się polinukleotydy. To fragmenty DNA, które wspierają procesy regeneracyjne, stymulują syntezę kolagenu i elastyny oraz ograniczają stany zapalne poprzez modulowanie odpowiedzi immunologicznej skóry.

Od października 2025 roku na rynku dostępne są innowacyjne kosmetyki z wegańskimi polinukleotydami, które wprowadziła marka SENSUM MARE. To odpowiedź na potrzeby konsumentów poszukujących skutecznej, a jednocześnie etycznej i bezpiecznej pielęgnacji. Wegańskie polinukleotydy eliminują ryzyko obecności śladowych białek odzwierzęcych oraz wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju.

Tworząc nasze produkty, zawsze kładziemy duży nacisk na wegańskie pochodzenie wszystkich składników. Dlatego podczas opracowywania formuł kosmetyków postawiliśmy na PDRN pozyskiwane z rośliny Artemisia capillaris. Krem, serum oraz krem pod oczy z Polinukleotydami z linii ALGOPRO to trio, które wspiera skórę, by jak najdłużej wyglądała, zdrowo i promiennie. Każdy z produktów koncentruje się na innym obszarze, który wraz z wiekiem potrzebuje celowanej pielęgnacji – tłumaczą założyciele marki SENSUM MARE, Maciej Tęsiorowski oraz Łukasz Kołodziejek.

Równie istotne są peptydy, pełniące funkcję „przekaźników informacji” między komórkami. Wspierają procesy naprawcze, poprawiają elastyczność skóry, chronią przed stresem oksydacyjnym i realnie wpływają na jej kondycję na poziomie komórkowym.

Nieodzownym elementem pielęgnacji longevity pozostają także ceramidy, wzmacniające barierę hydrolipidową, kwas hialurownowy wpływający na poprawęnawilżenia, czy retinoidy, które przyspieszają odnowę naskórka i stymulują produkcję kolagenu i elastyny.

Longevity w praktyce

Należy pamiętać, że skuteczna droga do długowieczności to suma codziennych, świadomych wyborów. To nie tylko pielęgnacja, ale również odpowiednia dieta, suplementacja, praca z ciałem, uważność, zarządzanie stresem oraz regularna troska o zdrowie i samopoczucie. Skin longevity to holistyczna koncepcja, w której świadoma pielęgnacja jest jednym z elementów większej całości.

W 2026 roku powstaje coraz więcej wydarzeń związanych z praktykowaniem długowieczności. Jednym z nich były warsztaty organizowane przez WERYWELL, gdzie uczestnicy mogli posłuchać o profilaktyce, diecie, suplementacji, pielęgnacji i prostych sposobach wspierania organizmu na co dzień. Jednym z Partnerów była marka SENSUM MARE.

Chcemy, by longevity nie było tylko chwilowym trendem, lecz świadomym, długofalowym podejściem do dbania o skórę i organizm. Wierzymy, że troska o spowalnianie procesów starzenia, wspieranie naturalnych mechanizmów regeneracji oraz zachowanie zdrowia i witalności przyniesie efekty nie tylko dziś, ale także w perspektywie wielu lat – dodają założyciele marki.

i Autor: SENSUM MARE/ Materiały prasowe

i Autor: SENSUM MARE/ Materiały prasowe