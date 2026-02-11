Nowość: Glow Reviver Slipstick, ikoniczny olejek do ust od e.l.f. teraz w sztyfci

Dlaczego go pokochasz?

Glow Reviver Slipstick to pigmentowany olejek do ust w sztyfcie, który łatwo się aplikuje, daje nieodparcie przyjemne, nieklejące się uczucie i zapewnia średnie krycie z możliwością budowania intensywności koloru oraz miękki, naturalny połysk. Odżywcza formuła zawiera 3% kompleks pielęgnujący ze skwalanem, masłem shea i olejkiem jojoba, który nawilża, wygładza i zmiękcza usta. Całość dopełnia subtelny, soczysty zapach mango.

Produkt dostępny jest w 8 odcieniach: od baby pink Pink-Me Energy, przez jasny karmelowy beż Cara-Melt, różowo-beżowy Loveslick, subtelny, palisandrowy odcień Rose Latte, przydymiony róż Mauve Mentality, średni odcień brązowo-beżowy Trufflemaker, aż po klasyczną czerwień Cherry On Top oraz głęboki odcień czarnej wiśni Jam Packed. Intensywność koloru możesz stopniować, dokładając kolejne pociągnięcia i budując kolor dokładnie tak, jak lubisz.