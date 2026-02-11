Pachnieć jak Espresso? Sabrina Carpenter serwuje najsłodszą kolekcja zapachów Sweet Tooth

Z fabryki czekolady prosto na toaletki

Inspiracja dla tej kolekcji nie jest przypadkowa. Sabrina dorastała w Pensylwanii, tuż obok słynnej fabryki czekolady. Ten zapach dzieciństwa, połączony z wizją wybitnej osoby w świecie perfumiarstwa Gil Clavien, zaowocował linią, która oddaje atmosferę najlepszych francuskich cukierni. To kompozycje odurzające, słodkie, ale jednocześnie zaskakująco lekkie i eleganckie.

Poznaj cztery oblicza słodyczy

Kolekcja SWEET TOOTH to propozycja dla kobiet, które kochają zapachy typu gourmand – czyli takie, które przypominają jadalne pyszności. W Polsce dostępne są cztery warianty, z których każdy ma zupełnie inny charakter i opowiada inną historię.

Podstawą linii jest Sweet Tooth (Klasyk), czyli słynna różowa tabliczka radości. To zapach, od którego wszystko się zaczęło w 2022 roku. Jeśli kochasz pianki marshmallow, białą czekoladę i wanilię, to wybór idealny dla Ciebie. Jest zabawny, otulający i niesamowicie „pyszny”, dzięki połączeniu kandyzowanego imbiru, mleka kokosowego i szlachetnego drzewa kaszmirowego.

Dla fanek bardziej wyrafinowanych wrażeń powstał Caramel Dream, często określany jako „seksowna starsza siostra” klasyka. To propozycja dekadencka i zmysłowa, idealna na wieczorne wyjścia. W tym flakonie ciemna czekolada i karmel spotykają się z nutami paczuli, bursztynu oraz drzewa sandałowego, tworząc aurę pełną pewności siebie.

Kolejnym hitem jest Cherry Baby, czyli owocowa elegancja wprowadzona w 2024 roku. To unikalne połączenie soczystej wiśni i śliwki z nutami czerwonego maku, orchidei waniliowej oraz żywicy. Zapach ten doskonale sprawdza się jako codzienny dodatek do stylizacji, dodając jej świeżości i nowoczesnego sznytu.

Zestawienie zamyka najgorętsza nowość, czyli Me Espresso. Zapach ten jest bezpośrednio zainspirowany muzycznymi sukcesami Sabriny i budzi niesamowitą energię. To odważna mieszanka intensywnego espresso, kremowego cappuccino i herbatników biscotti, którą równoważy jaśmin kwitnący nocą oraz złocisty bursztyn.

Self-love w słodkim wydaniu

Perfumy od Sabriny Carpenter to coś znacznie więcej niż tylko kosmetyk – to prawdziwe, użytkowe dzieła sztuki. Wyjątkowe, niesamowicie urocze opakowania, które do złudzenia przypominają tabliczki apetycznej czekolady, sprawiają, że kolekcja Sweet Tooth staje się absolutnym obiektem pożądania na każdej toaletce.

Wybór tych zapachów to też doskonały sposób na celebrację filozofii self-love. Podarowanie ich sobie to codzienna chwila czystej przyjemności i natychmiastowa poprawa nastroju bez grama kalorii. To również genialny pomysł na prezent dla bliskiej osoby. Figlarny klasyk będzie idealny dla przyjaciółki, elegancki Caramel Dream doda klasy każdej mamie, a odważne Me Espresso zachwyci fanki nowoczesnych, energetyzujących aromatów.

Gdzie szukać słodkich nowości?

Mamy świetną wiadomość – nie musisz zamawiać ich zza granicy! Cała kolekcja Sabriny Carpenter jest już dostępna w sieci drogerii Rossmann, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w drogerii online. Za dystrybucję zapachów w naszym kraju odpowiada firma Orbico Polska.

Zapachy dostępne są w trzech wygodnych wariantach, dopasowanych do różnych potrzeb. Klasyczna woda perfumowana o pojemności 75 ml, idealna jako główny zapach sezonu, kosztuje 179,99 zł. Mniejsza wersja o pojemności 30 ml, która zmieści się w każdej torebce, to wydatek rzędu 119,99 zł. Dla osób preferujących lżejsze formy przygotowano mgiełkę zapachową o pojemności 236 ml w cenie 58,99 zł.

Która „czekoladka” trafi do Twojego koszyka jako pierwsza? My nie potrafimy

i Autor: SWEET TOOTH / Materiały prasowe