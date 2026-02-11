Damian Żurek oświadczył się przepięknej łyżwiarce. Zdjęcia Karoliny Bosiek z plaży rozpalają zmysły. Co za kształty!

Bartosz Olszewski likp
2026-02-11 12:01

Damian Żurek to jedna z największych polskich medalowych nadziei podczas Igrzysk Olimpijskich 2026. Znakomity łyżwiarz na szanse na krążek i na dystansie 500 metrów, i na 1000. Nasz panczenista nie jest typem celebryty i raczej skupia się na sporcie. Wiadomo jednak, że Damian Żurek oświadczył się przepięknej łyżwiarce, a ona powiedziała "tak". Zdjęcia Karoliny Bosiek z plaży rozpalają zmysły. Ależ ona ma figurę!

  • Damian Żurek, polski łyżwiarz szybki i medalowa nadzieja na Igrzyskach Olimpijskich 2026, oświadczył się Karolinie Bosiek, również łyżwiarce szybkiej, która ma na koncie dwa brązowe medale mistrzostw świata w sprincie drużynowym.
  • Para rzadko występuje publicznie, ale opowiedziała o swoim związku w programie "Miłość w łyżwach".
  • Karolina Bosiek jest podziwiana przez fanów za urodę i figurę, co widać na jej zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych.

Damian Żurek oświadczył się Karolinie Bosiek. Łyżwiarka ma na swoim koncie dwa medale MŚ

Damian Żurek jest w formie! Już w 2026 roku podczas zawodów Pucharu Świata w Inzell pobił rekord toru na dystansie 500 metrów. Na poprzednich igrzyskach olimpijskich naszemu łyżwiarzowi do medalu trochę zabrakło (uplasował się na 11. miejscu na 500 metrów i na 13. na 1000 metrów),ale za to zajął trzecie miejsce na MŚ w Calgary w 2024 roku. Powtórzenie tego rezultatu na Igrzyskach Olimpijskich 2026 wydaje się być dla Damiana Żurka - ze względu na jego świetną dyspozycję - planem minimum. Panczenista - w przeciwieństwie do wielu kolegów - zajmuje się przede wszystkim sportem i nie opowiada na prawo i lewo o swoim życiu prywatnym. Coś jednak o nim wiadomo. W 2023 roku Damian Żurek oświadczył się przepięknej łyżwiarce - Karolinie Bosiek, a ona odpowiedziała "tak". Sportsmenka na swoim koncie także ma międzynarodowe sukcesy. Karolina Bosiek dwa razy zdobyła brązowy medal mistrzostw świata w sprincie drużynowym.  

Damian Żurek to wschodząca gwiazda, tak mówią o nim legendy. Pobiegnie po medal?

Damian Żurek partnerka. Karolina Bosiek zachwyca urodą i figurą

Damian Żurek i Karolina Bosiek bardzo rzadko razem występują publicznie, ale kiedyś opowiedzieli o sobie w programie "Miłość w łyżwach", który pojawił się na profilu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego na Facebooku. Formuła programu była prosta: para dostawała pytania, na które odpowiadał i Damian Żurek, i jego partnerka Karolina Bosiek. Pytani byli m.in. o to, kto dłużej śpi, kto się szybciej denerwuje czy... kto głośniej chrapie. Śmiechu przy tym nie brakowało. Łyżwiarka znana jest nie tylko ze swoich sukcesów sportowych i ze związku z Damianem Żurkiem, lecz także z odważnych gorących zdjęć, które zamieszcza w sieci. Fani podziwiają urodę i figurę Karoliny Bosiek, szczególnie na tzw. zdjęciach plażowych, na których świetnie widać jej kształty. Kadry z przepiękną panczenistką, które pokazujemy w naszej galerii, naprawdę rozpalają zmysły. 

Galeria: Karolina Bosiek, przepiękna łyżwiarka, partnerka Damiana Żurka

Karolina Bosiek
Igrzyska Olimpijskie. Zbigniew Bródka: Żurek? Czekam na medale!
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
Karolina Bosiek
Damian Żurek