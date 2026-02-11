Daria Kasatkina krytykowała wojnę na Ukrainie. Potem płakała, bała się zemsty Putina

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-02-11 9:16

Daria Kasatkina, rywalka Igi Świątek w turnieju WTA w Dausze, narobiła dużego zamieszania szczerym wywiadem, w którym zdradziła swoją orientację seksualną. Jeszcze większym echem obiły się jednak jej słowa o agresji Rosji na Ukrainę. Kasatkina od początku odważnie wypowiadała się przeciwko wojnie. Potem zdecydowała się na bardzo mocną i poruszającą deklarację.

Daria Kasatkina

i

Autor: Витя Кравченко/ Youtube Daria Kasatkina

Daria Kasatkina w rozmowie z wideoblogerem Wicią Krawczenką wyznała, że jest lesbijką i ma dziewczynę. - Trzeba żyć w zgodzie z samym sobą, tylko to się liczy, a inni niech się pierd... - powiedziała Kasatkina, która urodziła się w Rosji i długo reprezentowała ten kraj, ale niedawno zmieniła obywatelstwo. Teraz gra dla Australii.

Daria Kasatkina zmieniła narodowe barwy. Porzuciła Rosję dla Australii

Daria Kasatkina już wcześniej bardzo odważnie sprzeciwiała się agresji putinowskiej Rosji. Nawet po wykluczeniu rosyjskich tenisistów z Wimbledonu stwierdziła, że choć decyzja jest dla niej bolesna, to "teraz na świecie dzieją się znacznie ważniejsze i większe rzeczy, a życie ludzkie jest o wiele ważniejsze". 

Daria Kasatkina odważnie o wojnie na Ukrainie. Na koniec płacz

Daria Kasatkina pod koniec wywiadu z Wicią Krawczenką skomentowała wojnę na Ukrainie. Tenisistka z Rosji powiedziała szczerze, co myśli. Wywiad obił się szerokim echem, a gwiazda z kortów przyznała wtedy, że boi się zemsty za swoje odważne słowa.

- Czego najbardziej teraz pragniesz? - zapytał Darię Kasatkinę dziennikarz.

- Żeby wojna się skończyła. Od 24 lutego nie było dnia, w którym nie czytałabym o niej albo nie myślała. Jest tak mimo, że nie mam żadnych powiązań, dzięki Bogu nie zostałam w żaden sposób nią dotknięta - odparła Kasatkina.

- Nie zagrałaś na Wimbledonie - przypomniał dziennikarz.

- Ale to bzdura. Jeśli spojrzysz na to szerzej, to nic ważnego. Nawet ja myślę o tej wojnie tak dużo. To co dopiero muszą przeżywać ludzie, którzy mają krewnych na Ukrainie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, przez co przechodzą, to totalny koszmar. Gdybyśmy mogli tylko coś zrobić, by to zatrzymać, nawet w małym stopniu. Nie chodzi o to, by zmienić ludzkie myślenie, ale by zatrzymać tę wojnę. Bez zastanowienia zrobiłabym wszystko. Ale to niemożliwe. Przez to czuję się bezsilna. Nawet Europa g... może zrobić. A co dopiero Daszka Kasatkina, która gra w tenisa. Chcę grać z zawodniczkami, które mają możliwość trenować i przygotowywać się do turniejów tak jak ja. I które nie muszą myśleć o tym, czy ich domy i korty zostały zbombardowane i nie będą miały, gdzie się podziać. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić, jak to jest stracić dom.

- A nie boisz się, że po tych słowach tobie też zabiorą w Rosji dom? Myślałaś o tym? Nie boisz się, że już nie będziesz mogła wrócić do Rosji? - zagadnął ją dziennikarz.

- Myślałam o tym - odpowiedziała Kasatkina, po czym rozpłakała się.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DARIA KASATKINA