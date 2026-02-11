Daria Kasatkina od dawna mieszka poza granicami Rosji. Otwarcie krytykowała agresję tego kraju na Ukrainę i żyje w lesbijskim związku, a takie osoby w jej byłej już ojczyźnie są prześladowane. W marcu 2025 r. Kasatkina poinformowała, że zmieniła obywatelstwo. Teraz reprezentuje Australię. Napisała o tym w mediach społecznościowych.

"Z przyjemnością informuję Was, że mój wniosek o stały pobyt został zaakceptowany przez australijski rząd. Australia to miejsce, które kocham. Jest niesamowicie gościnne i czuję się w nim całkowicie jak w domu. Uwielbiam przebywać w Melbourne i nie mogę się doczekać, aby tam zamieszkać. W związku z tym z dumą ogłaszam, że od tego momentu będę reprezentować moją nową ojczyznę, Australię" - napisała Daria Kasatkina w oświadczeniu. "Oczywiście, są części tej decyzji, które nie były łatwe. Chcę wyrazić wdzięczność i uznanie mojej rodzinie, trenerom i wszystkim, którzy wspierali mnie podczas mojej dotychczasowej tenisowej przygody. Zawsze będę szanować i doceniać moje korzenie, ale jestem podekscytowana, że mogę rozpocząć nowy rozdział w mojej karierze i życiu pod australijską flagą. Dziękuję wszystkim za zrozumienie i ciągłe wsparcie" - dodała.

Daria Kasatkina krytykowała agresję Rosji na Ukrainę

Daria Kasatkina urodziła się w Rosji i reprezentowała ten kraj, ale przez długie lata mieszkała w Barcelonie. Jako jedna z nielicznych rosyjskich sportowców krytykowała agresję na Ukrainę. Odważnie wypowiadała się też na temat wojny, nazywając ją "totalnym koszmarem". - Gdybyśmy mogli tylko coś zrobić, by to zatrzymać, nawet w małym stopniu. Nie chodzi o to, by zmienić ludzkie myślenie, ale by zatrzymać tę wojnę. Bez zastanowienia zrobiłabym wszystko. Ale to niemożliwe. Przez to czuję się bezsilna. Nawet Europa g... może zrobić. A co dopiero Daszka Kasatkina, która gra w tenisa - powiedziała.

Daria Kasatkina o swojej orientacji seksualnej

Daria Kasatkina nie kryje się ze swoją orientacją seksualną, a na kolejne turnieje podróżuje ze swoją dziewczyną, rosyjską łyżwiarką figurową Natalja Zabijako. - Tak, mam dziewczynę. W Rosji tak wiele rzeczy to tematy taboo. Nie ma nic prostszego niż być heteroseksualnym. Jeżeli byłaby to kwestia wyboru, nikt nie chciałby być gejem, bo po co tak utrudniać sobie życie, zwłaszcza w takim kraju jak Rosja. Jaki to ma sens? - powiedziała Daria Kasatkina.

Na oświadczenie Darii Kasatkiny o zmianie obywatelstwa z rosyjskiego na australijskie zareagowała Iga Świątek. Polka polubiła post swojej tenisowej rywalki na Instagramie.

