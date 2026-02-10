Kacper Tomasiak jest obecnie sportowym bohaterem całej Polski. 19-letni skoczek narciarski został wicemistrzem olimpijskim zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo na skoczni normalnej (HS107). Po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów elity właśnie na najważniejszej sportowej imprezie czterolecia! To jedna z najprzyjemniejszych niespodzianek w historii polskich sportów zimowych - Tomasiak został najmłodszym polskim medalistą zimowych igrzysk. Nie brakowało niedowiarków, ale wśród wierzących w olimpijski sukces polskiego juniora byli członkowie Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Bielsko-Żywieckiej, w której skoczek pełnił posługę ministranta-lektora!

Kacper Tomasiak - od ministranta do wicemistrza olimpijskiego

"Otoczmy modlitwą, Lektora z naszej Diecezji, skoczka narciarskiego Kacpra Tomasiaka, który już jutro rozpocznie zmagania na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich! Drogi Kacprze, tak jak Ty niosłeś kadzidło przed Panem, tak teraz On niech Cię niesie daleko i bezpiecznie! PS. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni i dziękujemy za Twoje świadectwo wiary!" - napisano na oficjalnym profilu facebookowym bielskiej diecezji w przededniu konkursu na normalnej skoczni.

Modlitwy wiernych z rodzinnych stron 19-latka zostały wysłuchane. Tomasiak po świetnych skokach na 103 i 107 metrów zdobył srebrny medal IO, a euforia wybuchła także w jego Kościele.

"Mamy medal! Zrobił to! Kacper jesteś Wielki! A Pan poniósł Cię daleko!" - cieszyli się wierni z Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Do postów na Facebooku dołączono także urocze zdjęcie wicemistrza olimpijskiego w roli ministranta! Tylko spójrzcie, jak prezentował się podczas posługi!