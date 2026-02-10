Syn Justyny Kowalczyk robi furorę na Igrzyskach Olimpijskich 2026. Rozczulające zdjęcia są hitem sieci

Justyna Kowalczyk, legenda sportów zimowych, pełni rolę ekspertki Eurosportu na Igrzyskach Olimpijskich 2026.

Czteroletni syn Justyny Kowalczyk, Hugo, towarzyszy jej na Igrzyskach, a ich wspólne zdjęcia robią furorę w sieci.

Kowalczyk opublikowała zdjęcie Hugo z mikrofonem, żartobliwie komentując jego potencjał ekspercki.

W 2023 roku Kowalczyk przeżyła tragedię, gdy w lawinie zginął jej mąż Kacper Tekieli.

Justyna Kowalczyk w sporcie osiągnęła wszystko. Zdobyła dwa złote medale olimpijskie, dwa mistrzostwa świata i cztery Kryształowe Kule za zwycięstwo w Pucharze Świata. Do tego nasza biegaczka narciarska pięciokrotnie wygrywała plebiscyt "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca w Polsce. Zdobyła także tytuł "Superczempiona" i "Czempiona stulecia". Już po zakończeniu kariery sportowej w życiu Justyny Kowalczyk wydarzyła się ogromna tragedia. W 2023 roku w lawinie na na szczycie Jungfrau w Szwajcarii zginął Kacper Tekeli, mąż narciarki. Dwukrotna mistrzyni olimpijska wyszła za mąż w 2020 roku. Rok później małżonkom urodził się syn Hugon. Maluch ma już cztery lata i towarzyszy słynnej mamie na Igrzyskach Olimpijskich 2026. Rozczulające zdjęcia Justyny Kowalczyk z synem robią furorę w Mediolanie i Cortinie. Fotografie prezentujemy w naszej galerii pod artykułem.

Justyna Kowalczyk z synem na Igrzyskach Olimpijskich 2026. Zdjęcie robi furorę

Syn Justyny Kowalczyk przyzwyczajony jest do tego, że często musi wyjeżdżać. - Dzieciaczka mam skrojonego na swoje potrzeby. On jest cały szczęśliwy, że się pakujemy i znów gdzieś jedziemy - mówiła narciarka w 2024 roku w rozmowie z "Magazynem na Szczycie". Swojego syna (z zakrytą twarzą) Justyna Kowalczyk chętnie pokazuje w mediach społecznościowych. Jedno z ostatnich zdjęć - zrobione już podczas Igrzysk Olimpijskich 2026 - z miejsca stało się prawdziwym hitem sieci. Hugo trzyma w ręku mikrofon niczym etatowy pracownik Eurosportu.

Hugo wyznacza nowe standardy ekspertowania! Nie rzuca słów na wiatr. Ale co tam się dzieje na stoku zjazdowym?!

- napisała w podpisie do fotografii dwukrotna mistrzyni olimpijska.

