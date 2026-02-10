Marcin Gortat bryluje z pięknymi aktorkami na eleganckiej imprezie. Wielkie gwiazdy i kolosalne różnice wzrostu!

Marcin Gortat, były koszykarz NBA, pojawił się na specjalnym pokazie filmu "Wielka mała koza", w którym użyczył głosu żyrafie o imieniu Lenny.

Na imprezie w Cinema City Arkadia w Warszawie Gortat brylował w towarzystwie znanych aktorek, takich jak Julia Chatys, Monika Dryl, Monika Mrozowska i Aleksandra Hamkało.

Uczestnicy pokazu chętnie fotografowali się z Gortatem, a kolosalna różnica wzrostu między nim a innymi gośćmi była powodem do śmiechu i robiła wrażenie.

Marcin Gortat to jedyny polski zawodnik w historii NBA, który awansował do finału tych rozgrywek. Karierę sportową zakończył na początku 2020 roku. W najlepszej koszykarskiej lidze świata występował w Phoenix Suns, Washington Wizards i Los Angeles Clippers. Do tego przez 11 lat Marcin Gortat grał w reprezentacji Polski. O koszykarzu głośno było nie tylko z powodu osiągnięć sportowych. Swego czasu media elektryzował związek mierzącego 213 cm zawodnika NBA i aktorki Alicji Bachledy-Curuś. Po rozstaniu z gwiazdą koszykarz spotykał się z politolożką Żanetą Stanisławską, z którą w 2021 roku wziął ślub. W styczniu 2026 roku Marcin Gorat został ojcem - na świat przyszedł jego syn - Marcin junior. Mimo że relacja z Alicją Bachledą-Curuś od dawna należy do przeszłości, były gracz NBA zdaje się cały czas mieć ciągotki do świata filmowego. Ostatnio Marcin Gorat pojawił się na specjalnym pokazie filmu "Wielka mała koza".

Obecność legendarnego polskiego koszykarza przypadkowa nie była. Marcin Gortat bowiem we wspomnianej produkcji zagrał jedną z ról, a ściślej użyczył swojego głosu żyrafie o imieniu Lenny. Na odbywającej się w Cinema City Arkadia w Warszawie imprezie były gracz NBA brylował w towarzystwie znanych aktorek, m.in. Julii Chatys, Moniki Dryl, Moniki Mrozowskiej czy Aleksandry Hamkało. Na pokazie zaroiło się od wielkich gwiazd! Także męskich, m.in. Trybsona, Sambora Czarnoty i Krzysztofa Szczepaniaka. Wszyscy chętnie fotografowali się z Marcinem Gortatem. Było przy tym sporo śmiechu, bo koszykarz nad wszystkimi mocno górował wzrostem. To i tak delikatnie powiedziane. Różnice wzrostu pomiędzy Goratatem a innymi uczestnikami były wręcz kolosalne. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia ze specjalnego pokazu filmu "Wielka mała koza" z udziałem Marcina Gortata, Moniki Mrozowskiej, Aleksandry Hamkało, Julii Chatys i innych gwiazd.

