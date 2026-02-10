Maja Włoszczowska rozstała się z partnerem! Byli parą jak z obrazka! Padły gorzkie słowa o macierzyństwie

Maja Włoszczowska potwierdziła rozstanie z Przemysławem Zawadą, z którym była związana ponad 10 lat.

Wybitna kolarka górska wyznała to w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem, wspominając także o odkładanym macierzyństwie i trudnościach z pogodzeniem kariery sportowej z życiem rodzinnym.

Włoszczowska, która zakończyła karierę w 2021 roku, obecnie jest obecna w świecie sportu i wręczyła medal Kacprowi Tomasiakowi na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026.

Maja Włoszczowska i Przemysław Zawada się rozstali

Maja Włoszczowska oficjalnie potwierdziła to, że rozstała się z sześć lat starszym Przemysławem Zawadą. Przez lata zakochani tworzyli jedną z najpopularniejszych par w polskim sporcie. Ona - wybitna kolarka górska (dwukrotna wicemistrzyni olimpijska i złota medalistka mistrzostw świata), on - jeden z najbardziej doświadczonych pilotów rajdowych w Polsce. Maja Włoszczowska i Przemysław Zawada przez lata razem pojawili się na tzw. salonach. Kamera bardzo ich lubiła, bo tworzyli parę, jak z obrazka, co można zobaczyć w naszej galerii. Związek kolarki i pilota rajdowego nie przetrwał jednak próby czasu. O tym, że para się rozstała, plotkowano już jesienią 2025 roku. Teraz jednak Maja Włoszczowska oficjalnie potwierdziła, że nie jest już Przemysławem Zawadą.

Maja Włoszczowska gorzko o macierzyństwie. "Ostatni dzwonek"

Co ciekawe, na szczere wyznanie zdobyła się w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem (w RMF FM), który po zakończeniu kariery piłkarskiej realizuje się m.in. jako dziennikarz. W trakcie wywiadu padły też gorzkie słowa o macierzyństwie.

Odkładałam przede wszystkim macierzyństwo, skończyłam karierę, okazało się, że jednak nie zgraliśmy się z partnerem, rozstaliśmy się i teraz, wiesz, 42 lata i o kurczę, ostatni gwizdek...

- zwierzyła się Krychowiakowi Maja Włoszczowska.

Jeżeli chcesz mieć dzieci, to albo przerywasz karierę i potem próbujesz wrócić, co jest ultratrudne, albo czekasz do końca swojej kariery sportowej, a potem różnie może być, może być za późno. Poświęcenie tego życia rodzinnego jest największe, mężczyźni jednak mają łatwiej

- dodała ze smutkiem kolarka górska.

Przypomnijmy, że Maja Włoszczowska karierę sportową zakończyła w 2021 roku. W świecie sportu jednak nadal jest obecna. Nasza dwukrotna wicemistrzyni olimpijska pojechała na trwające we Włoszech XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. W poniedziałek, 9 lutego, to ona wręczyła srebrny medal Kacprowi Tomasiakowi za zdobycie srebrnego medalu na zawodach na normalnej skoczni.

