Marcin Gortat przekazał radosną nowinę! Czekał na to latami, to zdjęcie chwyta za serce

Były reprezentant Polski i były środkowy NBA (na koncie lata występów w Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington Wizards i Los Angeles Clippers) spełnił jedno z najważniejszych marzeń w życiu – został ojcem. Radosną nowinę przekazał w niedzielne popołudnie, publikując fotografię nowo narodzonego dziecka. Para już w sierpniu 2025 roku poinformowała, że spodziewa się potomka, a teraz oficjalnie powitała na świecie syna, który otrzymał imię Marcin Junior.

41-letni Marcin Gortat oraz o rok starsza od niego Żaneta Gortat-Stanisławska są małżeństwem od 2021 roku. Dla byłego koszykarza to pierwsze dziecko, natomiast jego żona z poprzedniego związku ma nastoletnią córkę Melissę. Opublikowane zdjęcie chłopca szybko przyciągnęło uwagę internautów, podobnie jak wybrane imię, które – jak się okazuje – było zaplanowane od dawna. Rodzice przekazali również, że zarówno mama, jak i dziecko czują się dobrze.

Marcin Gortat z żoną [Zdjęcia]

Gortat już wcześniej nie krył, że wybór imienia nie podlegał dyskusji. „Mój mąż zdecydował o imieniu wiele lat temu, bez żadnych negocjacji – Marcin Junior. To chyba nikogo nie zaskakuje. A jeśli syn odziedziczy jego pasję i determinację, to niewykluczone, że historia zatoczy koło” – mówiła kilka miesięcy temu Żaneta Gortat-Stanisławska. Dla fanów sportu to czytelne nawiązanie do rodzinnych i sportowych tradycji.