Karol Nawrocki dał mu obywatelstwo i prezent. Władimir Semirunnij ocenił zachowanie polskiego prezydenta

Władimir Semirunnij odwiedził Pałac Prezydencki i spotkał się z Karolem Nawrockim

W rozmowie z „Interią” opowiedział o kulisach tego spotkania

Semirunnij dał prezydentowi prezent. Co otrzymał w zamian?

Karol Nawrocki dał prezent Semirunnijowi. Tak prezydenta ocenił medalista IO

Polscy olimpijczycy zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, gdzie spotkali się z prezydentem Karolem Nawrockim. Wśród sportowców był także Władimir Semirunnij, który w Mediolanie sięgnął po srebrny medal w łyżwiarstwie szybkim. Panczenista w rozmowie z „Interią” opowiedział, jak wyglądało spotkanie z głową państwa.

Semirunnij zdradził, że atmosfera była bardzo swobodna, a rozmowa przebiegała w przyjaznym klimacie. Sportowiec siedział bardzo blisko prezydenta i miał okazję wymienić z nim kilka zdań. - Usiedliśmy tak, że byłem praktycznie przy prezydencie, pomiędzy nami siedział tylko Konrad [Niedźwiedzki]. Porozmawialiśmy o sporcie, nie było napiętej atmosfery i prezydent nie budował dystansu - powiedział Semirunnij cytowany przez „Interię”.

Władimir Semirunnij dotrzymał obietnicy. Tak się teraz nazywa, zmieni nazwisko

Podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim panczenista wręczył Karolowi Nawrockiemu wyjątkową pamiątkę. Był to strój, w którym zdobył srebrny medal olimpijski w Mediolanie. Prezydent postanowił się odwdzięczyć za ten gest.

- W prezencie dostałem fajny zegarek polskiej firmy, jaki nosi sam prezydent. Zegarek jest z odpowiednią grawerką. Bardzo się cieszę z tego spotkania - dodał sportowiec.

17

Semirunnij sięgnął po srebro na igrzyskach olimpijskich

Semirunnij w ostatnich miesiącach należy do najbardziej rozpoznawalnych polskich panczenistów. Jego sukces w Mediolanie był jednym z najważniejszych momentów dla polskich sportów zimowych podczas ostatnich igrzysk olimpijskich. Podczas swojego startu sięgnął po srebrny medal.

Spotkanie olimpijczyków z prezydentem było okazją do podziękowania sportowcom za ich osiągnięcia oraz do rozmów o przyszłości polskiego sportu.