Nastu i jej śliczna koleżanka rozpaliły kulisy "Tańca z Gwiazdami". Poziom gorąca przekroczył skalę! Cały Polsat o tym mówi

Bartosz Olszewski likp
2026-03-10 12:23

Natsu w swoich dwóch pierwszych występach w programie "Taniec z Gwiazdami" nie rzuciła jurorów na kolana. Popularna influercerka i freakfighterka zdobyła za to wielką sympatię widzów. Wisienką na torcie było jednak to, co działo się za kulisami show Polsatu. Nastu i jej śliczna koleżanka - Lexy Chaplin - rozpaliły wyobraźnię, a poziom gorąca przekroczył skalę. Zjawiskowe zdjęcia pań prezentujemy w galerii.

  • Natsu, uczestniczka "Tańca z Gwiazdami", wzbudza zainteresowanie widzów, choć jej występy taneczne nie zachwyciły jurorów.
  • W kuluarach programu Natsu pojawiła się w towarzystwie Lexy Chaplin, co wywołało duże zainteresowanie i komentarze.
  • Natsu i Lexy Chaplin w przeszłości były rywalkami w walkach High League, gdzie każda z nich odniosła jedno zwycięstwo.

Piękna Natsu i śliczna koleżanka w programie "Taniec z Gwiazdami"

Natsu jeszcze zanim zadebiutowała na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami" wzbudzała olbrzymie zainteresowanie widzów. Fani podziwiali zjawiskową urodę freakfighterki i liczyli na to, że w cuglach wygra taneczne show Polsatu. Jeszcze przed swoim pierwszym występem Natalia Karczmarczyk (tak naprawdę nazywa się Natsu) pokazała, jak wygląda "Taniec z Gwiazdami" od kulis. Od razu w oczy rzuciło się to, że influercerka ma znakomite relacje ze swoim tanecznym partnerem - Wojciechem Kuciną, co dobrze wróżyło w kontekście rywalizacji o Kryształową Kulę. Niestety, dwa pierwsze występy duetu - delikatnie mówiąc - zawiodły. Przynajmniej jeśli weźmiemy pod uwagę technikę tańca. Po drugim odcinku wiosennej edycji "TzG" wybuchła nawet afera z powodu niskich ocen dla Natsu od jurorów. Z werdyktem nie zgadzali się i liczni internauci, i wielkie gwiazdy, z Julią Wieniawą na czele. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że - pomimo braków technicznych - Natalia Karczmarczyk rozpala wyobraźnię widzów. W kulisach ostatniego odcinka show ogień był podwójny, bo pięknej Natsu towarzyszyła śliczna koleżanka - Lexy Chaplin. Cały Polsat mówił o paniach, a poziom gorąca przekroczył skalę!

Polecamy: Taniec z Gwiazdami. Natsu przegięła?! Co za ciało! Niemal cały dół odkryty. Na te zdjęcia wstyd nawet patrzeć

Natsu i Lexy Chaplin dwa razy walczyły w oktagonie

Mało kto już pamięta o tym, że Natsu i Lexy Chaplin kiedyś były rywalkami w oktagonie. Ich walki wzbudzały ogromne zainteresowanie. Panie spotkały się w klatce dwukrotnie. Raz górą byłą Natalia, a raz Lexy. W pierwszym starciu - podczas gali High League 1 - decyzją sędziów wygrała uczestniczka programu "Taniec z Gwiazdami". W rewanżu jednak (na High League 4) - także na punkty - lepsza okazała się Lexy Chaplin. W tamtym okresie influercerki miały ze sobą na pieńku. Dziś już po konflikcie chyba nie ma śladu, o czym najlepiej świadczy to, że panie razem pojawiły się w kuluarach "Tzg". A może w kolejnej edycji show Polsatu na parkiecie zobaczymy Lexy? Jej fani na pewno na to czekają. Przedsmak do występów infleuercerki w "Tzg" stanowić mogą gorące zdjęcia Natsu i Lexy Chaplin, które pokazujemy w galerii.

Galeria: Natsu i Lexy Chaplin gorące zdjęcia freakfighterek

Natsu i Lexy Chaplin w Tańcu z Gwiazdami
Galeria zdjęć 51
Super Express Google News
Maserak ocenia nową edycję. Natsu go zawiodła? 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NATSU
TANIEC Z GWIAZDAMI
LEXY CHAPLIN