Nastu i jej śliczna koleżanka rozpaliły kulisy "Tańca z Gwiazdami". Poziom gorąca przekroczył skalę! Cały Polsat o tym mówi

Natsu, uczestniczka "Tańca z Gwiazdami", wzbudza zainteresowanie widzów, choć jej występy taneczne nie zachwyciły jurorów.

W kuluarach programu Natsu pojawiła się w towarzystwie Lexy Chaplin, co wywołało duże zainteresowanie i komentarze.

Natsu i Lexy Chaplin w przeszłości były rywalkami w walkach High League, gdzie każda z nich odniosła jedno zwycięstwo.

Piękna Natsu i śliczna koleżanka w programie "Taniec z Gwiazdami"

Natsu jeszcze zanim zadebiutowała na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami" wzbudzała olbrzymie zainteresowanie widzów. Fani podziwiali zjawiskową urodę freakfighterki i liczyli na to, że w cuglach wygra taneczne show Polsatu. Jeszcze przed swoim pierwszym występem Natalia Karczmarczyk (tak naprawdę nazywa się Natsu) pokazała, jak wygląda "Taniec z Gwiazdami" od kulis. Od razu w oczy rzuciło się to, że influercerka ma znakomite relacje ze swoim tanecznym partnerem - Wojciechem Kuciną, co dobrze wróżyło w kontekście rywalizacji o Kryształową Kulę. Niestety, dwa pierwsze występy duetu - delikatnie mówiąc - zawiodły. Przynajmniej jeśli weźmiemy pod uwagę technikę tańca. Po drugim odcinku wiosennej edycji "TzG" wybuchła nawet afera z powodu niskich ocen dla Natsu od jurorów. Z werdyktem nie zgadzali się i liczni internauci, i wielkie gwiazdy, z Julią Wieniawą na czele. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że - pomimo braków technicznych - Natalia Karczmarczyk rozpala wyobraźnię widzów. W kulisach ostatniego odcinka show ogień był podwójny, bo pięknej Natsu towarzyszyła śliczna koleżanka - Lexy Chaplin. Cały Polsat mówił o paniach, a poziom gorąca przekroczył skalę!

Natsu i Lexy Chaplin dwa razy walczyły w oktagonie

Mało kto już pamięta o tym, że Natsu i Lexy Chaplin kiedyś były rywalkami w oktagonie. Ich walki wzbudzały ogromne zainteresowanie. Panie spotkały się w klatce dwukrotnie. Raz górą byłą Natalia, a raz Lexy. W pierwszym starciu - podczas gali High League 1 - decyzją sędziów wygrała uczestniczka programu "Taniec z Gwiazdami". W rewanżu jednak (na High League 4) - także na punkty - lepsza okazała się Lexy Chaplin. W tamtym okresie influercerki miały ze sobą na pieńku. Dziś już po konflikcie chyba nie ma śladu, o czym najlepiej świadczy to, że panie razem pojawiły się w kuluarach "Tzg". A może w kolejnej edycji show Polsatu na parkiecie zobaczymy Lexy? Jej fani na pewno na to czekają. Przedsmak do występów infleuercerki w "Tzg" stanowić mogą gorące zdjęcia Natsu i Lexy Chaplin, które pokazujemy w galerii.

Galeria: Natsu i Lexy Chaplin gorące zdjęcia freakfighterek

