Natalia Bukowiecka na nowych zdjęciach odsłoniła kawał ciała! Tylko spójrz

KH Bartosz Olszewski
2026-03-09 18:16

Internet po raz kolejny płonie za sprawą Natalii Bukowieckiej. Gwiazda polskiej lekkoatletyki z okazji Dnia Kobiet opublikowała wyjątkowy wpis, zobrazowany niewidzianymi wcześniej zdjęciami z okolicznościowej sesji. Zmysłowe fotografie zachwyciły fanów! Bukowiecka jak rasowa modelka wyeksponowała swoją imponującą sylwetkę.

Dzień Kobiet to doskonała okazja, by zwrócić uwagę na postacie takie jak Natalia Bukowiecka. Jej historia pokazuje, że nie ma barier nie do pokonania. Przełamując kolejne granice, w tym magiczną barierę 49 sekund na 400 metrów, Polka udowadnia, że jest jedną z czołowych biegaczek na świecie. Jej postawa inspiruje tysiące kobiet i dziewcząt do walki o własne marzenia, nie tylko w sporcie, ale w każdej dziedzinie życia. Widać to także w mediach społecznościowych 28-latki, które prężnie rozwija.

Młodsza siostra Natalii Bukowieckiej też zachwyca! Alicja Kaczmarek kocha bieganie i modeling

Natalia Bukowiecka (Kaczmarek) i Alicja Kaczmarek
Galeria zdjęć 26

Na Instagramie Bukowiecką obserwuje blisko 220 tysięcy użytkowników. To naprawdę liczne grono, które podziwia lekkoatletkę nie tylko ze względu na wyczyny sportowe. Z okazji Dnia Kobiet medalistka olimpijska z Paryża ponownie zachwyciła wszystkich fanów.

"Dziś 8 marca - Dzień Kobiet. Symboliczny dzień, który przypomina o sile kobiet. O Naszej mocy, wrażliwości i niezwykłej energii, która potrafi zmieniać świat. Dlatego doceniajmy siebie nie tylko od święta, ale każdego dnia. Wspierajmy się nawzajem i pamiętajmy, jak wiele potrafimy. Niech ten dzień będzie przypomnieniem, że jesteś piękna taka, jaka jesteś! I silniejsza, niż myślisz. Bo siła jest Kobietą" - napisała w tym wyjątkowym dniu sportsmenka, a wszystko zobrazowała zdjęciami ze specjalnej sesji.

Najpierw intymna sesja, a teraz to. Natalia Bukowiecka znów rozgrzała internet!

Przed obiektywem Kamy Staniszewskiej lekkoatletka zapozowała w kusym czarnym kostiumie i kozakach w tym samym kolorze, eksponując wysportowaną sylwetkę w pełnej krasie. Jej zdjęcia komplementowali m.in. jej siostra, Alicja, a także lekkoatleta Tymon Zimny i tysiące internautów. Znajdziesz je poniżej, a więcej zdjęć Natalii Bukowieckiej w galerii na początku artykułu.

Super Sport SE Google News
Jaką dyscyplinę uprawia ten sportowiec? Tylko ekspert rozwiąże ten quiz
Pytanie 1 z 8
Aleksandra Mirosław ostatnio zdobyła złoty medal olimpijski. W jakiej dyscyplinie?
quizsportowcy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NATALIA BUKOWIECKA
LEKKOATLETYKA