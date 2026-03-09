Natalia Bukowiecka na nowych zdjęciach odsłoniła kawał ciała! Tylko spójrz

Dzień Kobiet to doskonała okazja, by zwrócić uwagę na postacie takie jak Natalia Bukowiecka. Jej historia pokazuje, że nie ma barier nie do pokonania. Przełamując kolejne granice, w tym magiczną barierę 49 sekund na 400 metrów, Polka udowadnia, że jest jedną z czołowych biegaczek na świecie. Jej postawa inspiruje tysiące kobiet i dziewcząt do walki o własne marzenia, nie tylko w sporcie, ale w każdej dziedzinie życia. Widać to także w mediach społecznościowych 28-latki, które prężnie rozwija.

Na Instagramie Bukowiecką obserwuje blisko 220 tysięcy użytkowników. To naprawdę liczne grono, które podziwia lekkoatletkę nie tylko ze względu na wyczyny sportowe. Z okazji Dnia Kobiet medalistka olimpijska z Paryża ponownie zachwyciła wszystkich fanów.

"Dziś 8 marca - Dzień Kobiet. Symboliczny dzień, który przypomina o sile kobiet. O Naszej mocy, wrażliwości i niezwykłej energii, która potrafi zmieniać świat. Dlatego doceniajmy siebie nie tylko od święta, ale każdego dnia. Wspierajmy się nawzajem i pamiętajmy, jak wiele potrafimy. Niech ten dzień będzie przypomnieniem, że jesteś piękna taka, jaka jesteś! I silniejsza, niż myślisz. Bo siła jest Kobietą" - napisała w tym wyjątkowym dniu sportsmenka, a wszystko zobrazowała zdjęciami ze specjalnej sesji.

Przed obiektywem Kamy Staniszewskiej lekkoatletka zapozowała w kusym czarnym kostiumie i kozakach w tym samym kolorze, eksponując wysportowaną sylwetkę w pełnej krasie. Jej zdjęcia komplementowali m.in. jej siostra, Alicja, a także lekkoatleta Tymon Zimny i tysiące internautów. Znajdziesz je poniżej, a więcej zdjęć Natalii Bukowieckiej w galerii na początku artykułu.