Chodakowska i Lewandowska mogą pozazdrościć Świątek! Ale Iga wcale nie jest najlepsza

Iga Świątek przed Lewandowską i Chodakowską, ale poza podium w rankingu wpływów

Za nami piąta edycja rankingu TOP50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polskim Biznesie Sportowym przygotowanego przez redakcję SportMarketing.pl. Od 3 marca prezentowano kolejne wyróżnione bohaterki, a w poniedziałek 9 marca poznaliśmy te najważniejsze. Dla kibiców najważniejsza jest czołowa "10", którą otwiera Ewa Chodakowska. Nieco wyżej uplasowała się Anna Lewandowska, a jeszcze lepiej wypadła Iga Świątek. Najlepsza polska tenisistka nie zmieściła się jednak na podium! Kto okazał się bardziej wpływowy? Kibice mogą być zaskoczeni.

Zwyciężczynią tegorocznego zestawienia została Edyta Sadowska, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna CANAL+ Polska. Na podium znalazły się również Beata Stelmach, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego oraz Sylwia Snopkiewicz, Dyrektor Wykonawcza ds. Sponsoringu ORLEN.

Oto najlepsza "10" rankingu TOP50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polskim Biznesie Sportowym:

1. Edyta Sadowska - Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna Canal + Polska

2. Beata Stelmach – Prezes Zarządu Totalizator Sportowy

3. Sylwia Snopkiewicz – Dyrektor Wykonawcza ds. Sponsoringu ORLEN

4. Iga Świątek – Tenisistka

5. Izabela Karolczyk-Szafrańska – Chief Marketing & ESG Officer InPost Group

6. Katarzyna Kieli – President & Managing Director Warner Bros. Discovery Polska

7. Sabine Dietl – Senior Brand Director Adidas

8. Anna Lewandowska – Bizneswoman

9. Małgorzata Lubczyńska – Dyrektor Marketingu Blachy Pruszyński

10. Ewa Chodakowska – Bizneswoman

– Sama nazwa rankingu mówi „w biznesie sportowym” i właśnie tym kierowaliśmy się podczas tegorocznej edycji. Kluczowy dla kapituły był realny wkład w polski biznes sportowy. Doceniliśmy sportsmenki, które nie tylko osiągają sukcesy, lecz również mają wpływ na to, że ich dyscypliny są coraz popularniejsze wśród najmłodszych. Ranking koncentruje się na aktywności w obszarze komercyjnym i rynkowym, dlatego nie obejmuje przedstawicielek ministerstw i samorządów – tłumaczył Jakub Kłyszejko, redaktor naczelny SportMarketing.pl.