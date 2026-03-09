Miss Igrzysk Jutta Leerdam zachwyca w bikini. Gorące zdjęcia z wakacji holenderskiej łyżwiarki

Jutta Leerdam, holenderska łyżwiarka szybka, zachwyca urodą i sportowymi osiągnięciami.

Uznana za najpiękniejszą uczestniczkę Igrzysk Mediolan-Cortina 2026, zdobyła na nich złoto i srebro, bijąc rekord olimpijski.

Prywatnie zaręczona z celebrytą Jake'iem Paulem, budzi sensację w mediach społecznościowych.

Jutta Leerdam, holenderska supergwiazda łyżwiarstwa szybkiego specjalizująca się w dystansach sprinterskich (500 m i 1000 m), po sukcesach na zimowych igrzyskach wyskoczyła na zasłużone wakacje. 27-letnia holenderska gwiazda właśnie podzieliła się z 6,5 mln obserwujących jej konto na Instagramie gorącymi zdjęciami z urlopu. Zaręczona z bokserem i celebrytą Jake’em Paulem na kolejnych fotkach uśmiecha się w bikini podczas relaksu na plaży i przy basenie.

Holenderska gwiazda na zakończonych niedawno igrzyskach zdobyła złoto na 1000 m, bijąc rekord olimpijski czasem 1:12.31. Później dołożyła srebrny medal na 500 m. Jej ikoniczny pomarańczowy kombinezon łyżwiarski z rekordowego biegu również trafił na pierwsze strony gazet, gdy został zlicytowany za niewiarygodne 195 000 euro.

Olimpijskie dokonania Jutty Leerdam zostały docenione również w ojczyźnie. Otrzymała prestiżowy Order Oranje-Nassau. To odznaczenie przyznawane jest przez holenderską rodzinę królewską. Teraz zjawiskowa łyżwiarka cieszy się zasłużonym odpoczynkiem.

Jutta Leerdam i Jake Paul: Miłość łyżwiarki i boksera-celebryty

Jutta Leerdam jest szczęśliwie zakochana. Od 2023 roku jej partnerem jest Jake Paul – youtuber, bokser i celebryta. Poznali się przez DM na Instagramie (zaprosił ją do podcastu) i szybko stali się parą. W marcu 2025 r. Jake oświadczył się Jutcie podczas wakacji na Saint Lucia – zaręczyny były szeroko komentowane. Bokser towarzyszył jej na trybunach w Mediolanie, a po złocie nie krył łez wzruszenia. Wcześniej (2017–2022) Jutta była w związku z łyżwiarzem Koenem Verweijem.

