Karolina Woźniacka zachwyca zdjęciami w bikini! 35-latka w bajecznej formie!

Michał Chojecki
2026-03-08 18:33

Karolina Woźniacka pochwaliła się niesamowitą sylwetką podczas luksusowych wakacji na jachcie na Karaibach. 35-letnia Dunka, była liderka rankingu WTA a prywatnie bliska przyjaciółka Agnieszki Radwańskiej, zachwyciła zdjęciami w skąpym czerwonym bikini. "Dama w czerwieni" - skomentowała dowcipnie gorące fotki.

  • Karolina Woźniacka, była liderka WTA i przyjaciółka Agnieszki Radwańskiej, zachwyca formą na Karaibach.
  • 35-letnia Dunka, mama trójki dzieci, zaprezentowała nienaganną sylwetkę w czerwonym bikini.
  • Czy zdjęcia z luksusowego jachtu to zapowiedź kolejnego powrotu tenisistki na kort?

Karolina Woźniacka wraz z mężem Davidem Lee i grupą przyjaciół wypoczywa, pływając luksusowym jachtem przy wybrzeżach Saint Barthélemy na Małych Antylach. Mające polskie korzenie i świetnie mówiąca w naszym języku duńska tenisistka w ubiegłym roku urodziła już trzecie dziecko, ale wciąż jest w rewelacyjnej formie. I nie wyklucza kolejnego powrotu na kort.

Karolina Woźniacka, mistrzyni Australian Open 2018, sześć lat temu zakończyła karierę, ale po trzech latach nagle ją wznowiła i wróciła do zawodowego touru. Kolejne ciąże przerywały jednak na długo jej występy. Wraz z Davidem Lee, byłym gwiazdorem koszykarskiej ligi NBA, mają 4-letnią córkę Olivię, 3-letniego syna Jamesa oraz malutkiego Maxa. Niedawno w tenisowym podcaście Nothing Major, Woźniacka przyznała, że kolejny powrót na kort wciąż jest możliwy, ale wydaje się już mało prawdopodobny.

Gdyby to zależało od Davida, powiedziałby, że mam chroniony ranking i przecież mogę grać w wielkich turniejach. Mam jeszcze sporo czasu na decyzję. Jeśli uznam, że dam radę wrócić do formy, nigdy nie mów nigdy. Ale z trójką małych dzieci to już praca na pełen etat - powiedziała Karolina Woźniacka.

GALERIA: Karolina Woźniacka w bikini na jachcie

Karolina Woźniacka w bikini
Galeria zdjęć 20
KAROLINA WOŹNIACKA