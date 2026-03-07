Gwiazda TVN najpierw rozpięła suwak, a potem zapięła guzik! Widać różne fragmenty ciała

Maluba, znana z "Projektu Lady" TVN i gal freak-fightów, pojawiła się na dwóch wydarzeniach w Warszawie: premierze filmu "Dobry chłopiec" (3 marca) i otwarciu HALLERA6 by Bikowski (6 marca).

Na premierze filmu Maluba zaprezentowała się w drapieżnej stylizacji z rozpiętą bluzką, a na otwarciu lokalu w krótkiej marynarce, eksponującej brzuch.

Na otwarciu HALLERA6 obecny był również Leszek Miller z żoną i wnuczką.

Maluba wcześniej zwróciła uwagę na Fame Awards 2025, będąc po operacji nosa.

Magdalena Lubacz-Rataj, szerzej znana jako Maluba, nie daje o sobie zapomnieć. Piękna gwiazda TVN i freak-fightów regularnie pojawia się na różnych imprezach dla celebrytów. W tym tygodniu zaliczyła co najmniej dwie. We wtorek, 3 marca, mogliśmy ją zobaczyć na premierze filmu "Dobry chłopiec" w reżyserii Jana Komasy w warszawskim kinie Cinema City Sadyba. Maluba zwróciła na siebie uwagę drapieżną stylizacją z rozpiętą bluzką i odsłoniętym kawałkiem biustu. Trzy dni później - w piątek, 6 marca - Magdalena Lubacz-Rataj przyszła na uroczyste otwarcie nowego miejsca na celebryckiej mapie Warszawy - HALLERA6 by Bikowski. W trakcie imprezy właściciel lokalu - projektant Konrad Bikowski - zaprezentował swoją najnowszą kolekcję. Wśród gości nie brakowało innych gwiazd (byli m.in. Marta Krupa, Tomasz Jacyków, Maja Rutkowski i Błażej Stencel). Poza Malubą jednak największe zainteresowanie wzbudził... Leszek Miller. Były premier na imprezę przyszedł wraz z żoną i wnuczką - Moniką Miller. Trzeba przyznać, że zestaw gości był interesujący...

Maluba na imprezach w odważnych kreacjach

Maluba na otwarcie lokalu tym razem przyszła w króciutkiej marynarce z zapiętym guzikiem. Mimo to można było oglądać różne fragmenty jej ciała. Biust był szczelnie zakryty, ale odkryty za to został płaski brzuch gwiazdy TVN. Warto przypomnieć, że Magdalena Lubacz- Rataj zrobiła furorę także na gali Fame Awards 2025, która była czymś w rodzaju frikowych "Oscarów". Maluba na imprezę przyszła wraz z mężem - Maciejem Ratajem, weteranem polskich frak-fightów. Jako zawodnik walczył on m.in. z Don Kasjo. Co ciekawe, było to prawdopodobnie pierwsze oficjalne wyjście celebrytki po operacji nosa, którą szeroko opisywała na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zarówno przed zabiegiem, jak i po nim, Maluba na imprezach często pojawiała się w odważnych kreacjach odsłaniających różne fragmenty jej ciała. Zmysłowe zdjęcia gwiazdy TVN, wokalistki i zawodniczki freak-fightów Magdaleny Lubacz- Rataj pokazujemy w galerii.

