„Sigma Girl” z bandażem na twarzy. Maluba zauważona z mężem po wyjściu z kliniki. Znów poprawiła urodę?

Magdalena Lubacz-Rataj, znana szerzej jako Maluba nigdy nie ukrywała, że chętnie korzysta z osiągnięć medycyny estetycznej. Otwarcie mówiła o botoksie, powiększaniu ust czy korekcie nosa, dlatego jej najnowsze zdjęcia szybko przyciągnęły uwagę fanów i mediów. Influencerka została przyłapana na warszawskiej Woli, gdy opuszczała klinikę medycyny estetycznej. Na twarzy miała gipsowy opatrunek, a obok niej był mąż – zawodnik MMA Maciej Rataj. Widok bandaża od razu wywołał spekulacje.

Od „Projekt Lady” do medialnej gwiazdy

Maluba dała się poznać szerszej publiczności w 2018 roku, kiedy wystąpiła w programie TVN "Projekt Lady". Jej metamorfoza była jedną z najbardziej spektakularnych w historii show i zakończyła się zwycięstwem (fotki znajdziesz w gfalerii). Od tamtej pory konsekwentnie buduje swoją markę – w mediach społecznościowych i w muzyce. Jej utwory „Sigma Girl” i „Hubba Bubba” zebrały już milionowe wyświetlenia w serwisie YouTube, a sama Maluba regularnie trafia na nagłówki portali plotkarskich. Nie tylko za sprawą muzyki, ale też bezkompromisowej szczerości.

Zabieg czy kontuzja przed walką?

Widok opatrunku na twarzy natychmiast wywołał pytania: czy to kolejna korekta nosa, czy może uraz? Tym bardziej że Maluba ma za sobą również epizod sportowy – w 2022 roku zadebiutowała na gali Prime Show MMA i wygrała swoją walkę.

Wkrótce sama Maluba rozwiała wszelkie wątpliwości. Influencerka odniosła się do sprawy na Instagramie i potwierdziła, że decyzja o operacji była przemyślana i dojrzewała w niej od dawna.

To była myśl, która wracała do mnie przez 3 lata. Dzisiaj czuję, że podjęłam decyzję dla siebie – spokojnie i świadomie

– napisała. Zapowiedziała też, że zamierza pokazać fanom cały proces – od przygotowań, przez rekonwalescencję, aż po detale, o których zwykle się nie mówi. I obietnicy jak na razie dotrzymuje, bo połączyła się z fanami już godzinę po operacji. NAgranie znajdziesz w naszej galerii!

