Polskie gwiazdy na pokazie w Berlinie. Sieklucka wystąpiła w piżamie?! Zawadzka i Fijał kusiły nogami

W Berlinie odbył się pokaz marki MarcCain zatytułowany "ECHO of now", który przyciągnął międzynarodowe towarzystwo świata fashion. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Polek. Nasze reprezentantki wzbudziły spore zainteresowanie fotoreporterów. Odważnie, z charakterem i bez kompleksów wobec zagranicznej konkurencji.

Anna-Maria Sieklucka w luksusowej piżamie. Zawadzka kusiła nogami i frędzlami

Najwięcej emocji wywołała Anna-Maria Sieklucka. Aktorka znana z "365 dni" pojawiła się w satynowym komplecie w odcieniu głębokiego fioletu, który natychmiast skojarzył się z luksusową piżamą. Luźny krój, połysk materiału i minimalistyczna forma sprawiły, że stylizacja balansowała na granicy modowej prowokacji. I właśnie o to chodziło. Trend nightwear już od kilku sezonów obserwujemy na salonach, a Sieklucka udowodniła, że piżamowy szyk może wyglądać nowocześnie i bardzo "fashion".

Zupełnie inny klimat zaproponowała Katarzyna Zawadzka. Aktorka postawiła na zamszowy komplet w niebiesko-fioletowej tonacji, ozdobiony efektownymi frędzlami. Każdy jej krok przyciągał spojrzenia, a dynamiczna forma stylizacji pięknie eksponowała nogi i dodawała sylwetce lekkości. To była elegancja z domieszką boho - wyrazista, ale nienachalna.

Przeczytaj także: Seksowna gwiazda od Vegi ma NIETYPOWĄ pasję. Robi TO w nocy

Ada Fijał postawiła na czerń w zmysłowym wydaniu

Jak zwykle wierna modowej awangardzie była Ada Fijał. Aktorka wybrała czerń, jednak w zmysłowym, wieczorowym wydaniu. Transparentna, połyskująca koszula subtelnie odsłaniała bieliznę, wpisując się w estetykę odważnego, kobiecego power dressingu. Całość przełamała torebka z piórami w pudrowym różu - detal, który dodał stylizacji lekkości i odrobiny teatralności. Ada Fijał po raz kolejny pokazała, że doskonale czuje modową granicę między prowokacją a klasą.

W bardziej stonowanym, lecz równie efektownym wydaniu zaprezentowała się producentka Jolanta Trykacz. Jej błękitny garnitur o satynowym połysku był ukłonem w stronę klasycznej elegancji. Prosty fason z wiązaniem w pasie podkreślał talię, a jasny kolor subtelnie rozświetlał całą stylizację. To propozycja spokojna, luksusowa i bardzo świadoma.

Pokaz MarcCain w Berlinie udowodnił jedno: polskie gwiazdy doskonale odnajdują się na międzynarodowej scenie. Od piżamowego minimalizmu, przez zmysłowe przezroczystości, po taneczne frędzle - każda z naszych gwiazd opowiedziała własną historię.

Ada Fijał zdradziła czy poprawiała urodę. Będziecie zaskoczeni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.