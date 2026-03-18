Co łączy Paulinę Gałązkę i Michała Bartkiewicza? "Ta relacja wyszła poza salę treningową"

Paulina Gałązka zachwyca w nowym filmie "To się nie dzieje"

Już 20 marca do kin trafi film "To się nie dzieje", który porusza trudne tematy miłości, lojalności i moralnych wyborów. Fabuła skupia się na ojcu, którego życie zmienia się diametralnie, gdy jego syn zostaje powiązany z poważnym przestępstwem.

Jedną z głównych ról gra Paulina Gałązka, która po raz kolejny udowadnia swoją aktorską wrażliwość. Jej bohaterka wnosi do historii emocjonalną głębię i staje się ważnym elementem całej opowieści.

Na ekranie partnerują jej m.in. Tomasz Schuchardt oraz debiutujący Borys Otawa.

Michał Bartkiewicz wspierał Paulinę Gałązkę na premierze

Podczas uroczystej premiery filmu Paulina Gałązka mogła liczyć na wyjątkowe wsparcie. U jej boku pojawił się Michał Bartkiewicz, z którym występuje w programie "Taniec z Gwiazdami". Obecność tancerza nie przeszła bez echa. Uwagę zwracała m.in. swoboda, z jaką Paulina i Michał czują się w swoim towarzystwie. Widać, że relacja trener-uczennica przerodziła się w prawdziwą przyjaźń.

"Spędzamy razem sporo czasu". Gałązka mówi wprost o relacji z Bartkiewiczem

W rozmowie z "Super Expressem" Paulina Gałązka uchyliła rąbka tajemnicy i przyznała, że ich znajomość szybko wykroczyła poza zawodowe ramy.

Z Michałem bardzo się polubiliśmy i ta relacja szybko wyszła poza salę treningową. Spędzamy razem sporo czasu, mamy podobne poczucie humoru i świetnie się rozumiemy. Tym bardziej było mi ogromnie miło zaprosić go na premierę mojego filmu

- mówi nam aktorka.

Wygląda na to, że Paulina Gałązka miała ogromne szczęście - udział w "Tańcu z Gwiazdami" nie tylko pozwolił jej nauczyć się nowych kroków i stylów tańca, ale też dał jej szansę na znalezienie przyjaciela.

