Seryjny podpalacz lasów złapany! Gdzie grasował 40-latek?

Seryjny podpalacz lasów zatrzymany w woj. lubuskim. Policja złapała go podczas kolejnej próby podpalenia

Policjanci ze Świebodzina zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o serię podpaleń lasów. 40-latek został ujęty chwilę po tym, jak ponownie próbował podłożyć ogień w lesie. Sprawa ma swój początek w marcu. W ciągu ostatnich miesięcy na terenie Nadleśnictwa Świebodzin regularnie dochodziło do pożarów. Każdy z nich od początku wzbudzał podejrzenia służb, ponieważ wszystko wskazywało na celowe działanie. Policjanci zaczęli namierzać sprawcę. W sprawę zaangażowali się także pracownicy Nadleśnictwa Świebodzin. Analizowano miejsca pożarów, sposób działania sprawcy i okoliczności kolejnych podpaleń. Dzięki zebranym materiałom śledczy wytypowali mężczyznę, który mógł mieć związek ze sprawą.

Mężczyzna odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru, który mógł wywołać straty wielkich rozmiarów

Ostatecznie 40-letni podpalacz został ujęty podczas kolejnej próby podłożenia ognia w lesie. Funkcjonariusze zatrzymali go praktycznie na gorącym uczynku. Po zatrzymaniu mężczyzna usłyszał sześć zarzutów dotyczących umyślnego podpalania terenów leśnych. Chodzi o zdarzenia z ostatnich trzech miesięcy. Podejrzany przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Śledczy podkreślają, że jego działania mogły doprowadzić do bardzo poważnych skutków. Ogień rozprzestrzeniający się w lasach mógł zagrozić nie tylko przyrodzie, ale także ludziom i pobliskim zabudowaniom. Według policji istniało realne ryzyko powstania ogromnych strat materialnych i katastrofy ekologicznej. Dlatego mężczyzna odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru, który mógł wywołać straty w mieniu wielkich rozmiarów. Za takie przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina, że nawet niewielki pożar w lesie może bardzo szybko wymknąć się spod kontroli, szczególnie w okresie suszy i wysokich temperatur. Strażacy co roku walczą z setkami pożarów terenów leśnych, z których wiele powstaje właśnie przez celowe podpalenia lub nieostrożność ludzi.

