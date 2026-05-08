Apator - Falubaz: Gdzie oglądać żużel w piątek? Zapowiedź 5. kolejki PGE Ekstraligi, transmisja, stream online

Konrad Marzec
2026-05-08 9:40

Żużel w piątek to przede wszystkim dwa mecze PGE Ekstraligi. 5. kolejkę najlepszej ligi świata otwiera spotkanie PRES Grupa Deweloperska Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra. W tym materiale zapowiadamy spotkanie "Aniołów" z "Myszami". Gdzie oglądać mecz Apator - Falubaz? Transmisja i stream online będą dostępne przed 18:00.

Żużel. Apator - Falubaz na otwarcie 5. kolejki PGE Ekstraligi

8 maja ruszają zmagania w ramach 5. kolejki sezonu 2026 PGE Ekstraligi. Na "pierwszy ogień" idą PRES Grupa Deweloperska Toruń i Stelmet Falubaz Zielona Góra. Faworytami będą gospodarze, ale w pierwszych dwóch domowych meczach bieżącej kampanii "Anioły" Piotra Barona męczyły się niemiłosiernie. Po skromnej wygranej z Bayersystem GKM-em Grudziądz, dla "Super Expressu" wypowiadał się Norick Bloedorn. - Trudne spotkanie. Mam nadzieję, że nie będę musiał już tego powtarzać w tym sezonie - rzucił z uśmiechem reprezentant Niemiec.

Falubaz też ma swoje problemy, ale w 4. kolejce ekipa Grzegorza Walaska dokonała przełomu. Zielonogórzanie pewnie pokonali Krono-Plast Włókniarz Częstochowa (56:34). Osłabieni brakiem Damiana Ratajczaka piątkowi goście zrobią wszystko, by zasypać tę dziurę. Dużo będzie zależało od formy Leona Madsena, który ostatnimi czasy jeździ w kratkę. Pytania o liderów pojawiają się również w przypadku Torunian. W majówkę formą nie błyszczeli Mikkel Michelsen i Robert Lambert. Okazja do rehabilitacji już w piątkowy wieczór. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z meczu Apator - GKM!

Składy na mecz PRES Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra

W zespole z Torunia nie ma żadnych zaskoczeń. Jedyną zagadką jest nr 16. W starciu z Grudziądzanami rezerwowym był 16-letni Bartosz Derek. Drugą opcją jest Duńczyk Nicolai Heiselberg. Ciekawe zestawienie awizował Grzegorz Walasek. Falubaz dysponuje w teorii mocnym duetem Przemysław Pawlicki - Andrzej Lebiediew, a Dominik Kubera dwukrotnie stworzy krajową parę z Michałem Curzytkiem. W pierwszym wyścigu Dudek i Bloedorn zmierzą się z Kuberą i Pawlickim. Względem awizowanych składów można dokonać dwóch zmian.

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

  • 9. Patryk Dudek
  • 10. Robert Lambert
  • 11. Norick Blödorn
  • 12. Mikkel Michelsen
  • 13. Emil Sajfutdinow
  • 14. Mikołaj Duchinski
  • 15. Antoni Kawczyński

Stelmet Falubaz Zielona Góra:

  • 1. Dominik Kubera
  • 2. Michał Curzytek
  • 3. Przemysław Pawlicki
  • 4. Andrzej Lebiediew
  • 5. Leon Madsen
  • 6. Mitchell McDiarmid
  • 7. Oskar Hurysz

Gdzie oglądać żużel w piątek? Transmisja meczu Apator - Falubaz, stream online

Początek piątkowego spotkania zaplanowano na godzinę 18:00. W sezonie 2026 prawa do pokazywania PGE Ekstraligi ma platforma Canal+. W związku z tym, mecz PRES Toruń - Stelmet Falubaz będzie można obejrzeć w Canal+ Sport i Canal+ Sport 5! Stream online będzie dostępny w Canal+ Online. Studio wystartuje o 17:30, poprowadzi je Michał Łopaciński, a gościem będzie Adrian Miedziński. Komentatorami z ramienia Canal+ będą Tomasz Dryła i Krzysztof Kasprzak, a w parkingu będą pracować Natalia Pietrucha oraz Łukasz Benz.

Relację i zdjęcia z Motoareny będziemy prezentować w "Super Expressie". O 20:30 rusza spotkanie Bayersystem GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno. Na niedzielę zaplanowano mecze Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Gezet Stal Gorzów (17:00) oraz prawdziwy szlagier - Orlen Oil Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław (19:30).

