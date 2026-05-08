Kobieta została księdzem. To historyczny moment w wielkopolskim kościele

Historyczny moment dla wiernych w Wielkopolsce

Parafia ewangelicko-augsburska w Kaliszu ma nową wikariusz. Została nią ks. Adriana Gabryś, która kilka dni wcześniej zapisała się na kartach historii Kościoła luterańskiego w Wielkopolsce. Duchowna jako pierwsza kobieta w regionie została ordynowana na urząd prezbitera, czyli księdza.

Uroczysta ordynacja w Pile

Wyjątkowa uroczystość odbyła się 25 kwietnia 2026 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile. To właśnie tam Adriana Gabryś została ordynowana na urząd prezbitera. Ordynacji dokonał biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. Jerzy Samiec. W uroczystości uczestniczyli również ks. Katarzyna Rudkowska oraz ks. Waldemar Gabryś.

Kim jest ks. Adriana Gabryś? To żona innego księdza

Nowa wikariusz pochodzi z Jastrzębia-Zdroju, jednak od lat związana jest także z Wielkopolską. Jest żoną ks. Waldemara Gabrysia, który pełni funkcję proboszcza administratora parafii ewangelicko-augsburskiej w Kaliszu, a wcześniej związany był z parafią w Lesznie. Małżeństwo wychowuje dwoje dzieci. Mało kto o tym wie, ale w kościele ewangelicko-augsburskim duchowni mogą zakładać rodziny.

Czy w Polsce kobieta może być księdzem?

Co ważne, w kościele rzymskokatolickim kobiety nie mogą zostać wyświęcone na księży. Kościół katolicki naucza, że sakrament święceń - obejmujący diakonów, prezbiterów (księży) i biskupów - mogą przyjmować wyłącznie mężczyźni.

Stanowisko to wielokrotnie potwierdzał Watykan. Jednym z najważniejszych dokumentów jest list apostolski Ordinatio Sacerdotalis z 1994 roku, w którym papież Jan Paweł II napisał, że kościół "nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom".

Kościół Ewangelicko-Augsburski

Kościół Ewangelicko-Augsburski to największy Kościół luterański w Polsce, należący do nurtu protestantyzmu. Kościół ewangelicko-augsburski powstał w XVI wieku w wyniku reformacji zapoczątkowanej przez Marcina Lutra. Luter sprzeciwiał się części praktyk kościoła katolickiego i postulował reformę chrześcijaństwa.

Najważniejsze różnice między luteranami a katolikami to m.in.:

brak uznania zwierzchnictwa papieża,

możliwość zawierania małżeństw przez duchownych,

dopuszczenie kobiet do ordynacji na księży,

większy nacisk na Biblię jako główne źródło wiary,

prostsza liturgia niż w kościele katolickim.