Matura 2026. 87-letni pan Józef po raz trzeci przystąpi do matury. "Mam prywatne zajęcia z korepetytorami"

Ewa Ruszkiewicz
Jacek Chlewicki
2026-04-15 12:34

Matura 2026 tuż, tuż. Do pierwszego egzaminu zostało już tylko kilka tygodni. Najstarszy maturzysta w Polsce znów uczy się do matury! - Przystąpię do matury po raz trzeci i teraz mam nadzieję, że już ją zdam - mówi Super Expressowi Józef Peruga (87 l.) z Kalisza (woj. wielkopolskie).

Najstarszy maturzysta zdaje egzamin
Galeria zdjęć 10

Matura 2026 odbędzie się na początku maja i obejmie egzaminy pisemne oraz ustne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Matura to dla wielu osób duży stres. Niektórzy maj

W maju naprzeciwko arkusza CKE po raz kolejny zasiądzie 87-letni Józef Peruga. W zeszłym roku dowiedział się, że po raz drugi nie zdał matury. Wtedy mówił, że już więcej do egzaminu dojrzałości nie podejdzie. Mężczyzna jednak zmienił zdanie! - To moje marzenie, nie poddam się - mówi senior.

"Mi tej matury przez całe życie brakowało"

Pan Józef urodził się w 1939 r. i jako małe dziecko, w czasie wojny, trafił do niemieckiego obozu w Łodzi. Na szczęście ocalał, zamieszkał w Kaliszu i tutaj skończył technikum. Potem pracował jako ślusarz, kierowca autobusów i przy produkcji dywanów, ale cały czas myślał o… maturze. - Dla mnie wykształcenie zawsze było najważniejsze. Z wykształceniem żyje się łatwiej. Mi tej matury przez całe życie brakowało - mówi senior. Dlatego na emeryturze postanowił spełnić swoje marzenie. Do egzaminu maturalnego podszedł już dwa razy. Za pierwszym razem egzamin okazał się zbyt trudny, ponieważ pan Józef nie miał okularów, a cierpi na wadę wzroku. Drugi raz - choć pisany już w okularach i w wydłużonym czasie - również okazał się za trudny.

- Teraz dostałem dużą pomoc w nauce. Mam prywatne zajęcia z korepetytorami. Powinno być lepiej - mówi mężczyzna z nadzieją w głosie.

Pan Józef tym razem podejdzie do egzaminu dojrzałości w jednej ze szkół w województwie dolnośląskim, a przed egzaminem ugości go nawet proboszcz lokalnej parafii. - Jestem wzruszony, że tyle osób mi pomaga - dodaje senior i prosi o trzymanie za niego kciuków.

Matura 2026 - harmonogram. Kiedy początek?

Harmonogram matury 2026 przewiduje rozpoczęcie egzaminów na początku maja od części pisemnej, tradycyjnie od języka polskiego na poziomie podstawowym, a następnie matematyki i języka obcego nowożytnego. W kolejnych dniach maturzyści przystąpią do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, które są rozłożone na kilkanaście dni. Część ustna zostanie przeprowadzona w maju, w terminach ustalanych indywidualnie przez szkoły, a ogłoszenie wyników zaplanowano na początek lipca.

Egzaminy obowiązkowe pisemne (godz. 9:00)

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski (poziom podstawowy)5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy)6 maja (środa), godz. 9:00 – języki obce nowożytne (poziom podstawowy) 

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATURA
matura 2026