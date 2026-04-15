Matura 2026. 87-letni pan Józef po raz trzeci przystąpi do matury. "Mam prywatne zajęcia z korepetytorami"

Matura 2026 odbędzie się na początku maja i obejmie egzaminy pisemne oraz ustne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Matura to dla wielu osób duży stres. Niektórzy maj

W maju naprzeciwko arkusza CKE po raz kolejny zasiądzie 87-letni Józef Peruga. W zeszłym roku dowiedział się, że po raz drugi nie zdał matury. Wtedy mówił, że już więcej do egzaminu dojrzałości nie podejdzie. Mężczyzna jednak zmienił zdanie! - To moje marzenie, nie poddam się - mówi senior.

"Mi tej matury przez całe życie brakowało"

Pan Józef urodził się w 1939 r. i jako małe dziecko, w czasie wojny, trafił do niemieckiego obozu w Łodzi. Na szczęście ocalał, zamieszkał w Kaliszu i tutaj skończył technikum. Potem pracował jako ślusarz, kierowca autobusów i przy produkcji dywanów, ale cały czas myślał o… maturze. - Dla mnie wykształcenie zawsze było najważniejsze. Z wykształceniem żyje się łatwiej. Mi tej matury przez całe życie brakowało - mówi senior. Dlatego na emeryturze postanowił spełnić swoje marzenie. Do egzaminu maturalnego podszedł już dwa razy. Za pierwszym razem egzamin okazał się zbyt trudny, ponieważ pan Józef nie miał okularów, a cierpi na wadę wzroku. Drugi raz - choć pisany już w okularach i w wydłużonym czasie - również okazał się za trudny.

- Teraz dostałem dużą pomoc w nauce. Mam prywatne zajęcia z korepetytorami. Powinno być lepiej - mówi mężczyzna z nadzieją w głosie.

Pan Józef tym razem podejdzie do egzaminu dojrzałości w jednej ze szkół w województwie dolnośląskim, a przed egzaminem ugości go nawet proboszcz lokalnej parafii. - Jestem wzruszony, że tyle osób mi pomaga - dodaje senior i prosi o trzymanie za niego kciuków.

Matura 2026 - harmonogram. Kiedy początek?

Harmonogram matury 2026 przewiduje rozpoczęcie egzaminów na początku maja od części pisemnej, tradycyjnie od języka polskiego na poziomie podstawowym, a następnie matematyki i języka obcego nowożytnego. W kolejnych dniach maturzyści przystąpią do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, które są rozłożone na kilkanaście dni. Część ustna zostanie przeprowadzona w maju, w terminach ustalanych indywidualnie przez szkoły, a ogłoszenie wyników zaplanowano na początek lipca.

Egzaminy obowiązkowe pisemne (godz. 9:00)

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski (poziom podstawowy)5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy)6 maja (środa), godz. 9:00 – języki obce nowożytne (poziom podstawowy)

