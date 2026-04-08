Matura 2026 przesunięta. Komunikat CKE. Korekta harmonogramu

Matura 2026 zacznie się wcześniej. CKE podała daty egzaminów

Matura 2026 rozpocznie się wcześniej niż rok temu – wynika z oficjalnego komunikatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pierwszy egzamin pisemny zaplanowano na 4 maja, podczas gdy w 2025 roku maturzyści zaczynali 5 maja. Choć różnica to tylko jeden dzień, zmiana wpisuje się w coroczne korekty harmonogramu. W 2024 roku matura miała miejsce 7 maja, a wcześniej 4 maja.

Zgodnie z komunikatem CKE, egzaminy pisemne rozpoczną się 4 maja 2026 roku o godz. 9 od języka polskiego na poziomie podstawowym. Dzień później maturzyści przystąpią do matematyki, a 6 maja – do języka obcego nowożytnego. To trzy obowiązkowe egzaminy, które musi zdać każdy absolwent szkoły średniej.

W porównaniu do poprzedniego roku oznacza to niewielkie przesunięcie – matury zaczynają się o dzień wcześniej.

Matura 2026 - zasady

Egzamin maturalny obejmuje zarówno przedmioty obowiązkowe, jak i dodatkowe. Każdy maturzysta musi przystąpić do: języka polskiego (pisemny + ustny), matematyki (pisemny), języka obcego nowożytnego (pisemny + ustny). Dodatkowo obowiązkowe jest zdanie co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Progi zdawalności

30% punktów – minimalny próg dla przedmiotów obowiązkowych

brak progu dla rozszerzeń (liczy się sam wynik)

Ile trwają egzaminy? Czas trwania egzaminów zależy od przedmiotu i poziomu:

język polski (podstawa) – ok. 240 minut

matematyka (podstawa) – 180 minut

język obcy (podstawa) – 120 minut

Niewielka zmiana, ale ważna dla maturzystów

Różnica jednego dnia może wydawać się niewielka, jednak dla uczniów przygotowujących się do egzaminu oznacza krótszy czas na powtórki. Harmonogram matur co roku jest dostosowywany przez CKE, jednak zasada pozostaje niezmienna – egzaminy rozpoczynają się na początku maja.

