Straszna śmierć wybitnego aktora. Znaleźli go w wannie, zostawił list pożegnalny

Aktor i dyrektor teatru Edward Żentara został znaleziony martwy 25 maja 2011 roku w swoim służbowym mieszkaniu w Tarnowie.

Prokuratura wykluczyła udział osób trzecich, stwierdzając, że Żentara targnął się na swoje życie poprzez podcięcie żył.

Jego śmierć poprzedziły problemy osobiste i zawodowe, w tym konflikt z zespołem aktorskim dotyczący rzekomego faworyzowania partnerki oraz trudności związane z remontem teatru.

Tajemnica śmierci Edwarda Żentary. Co doprowadziło do tragedii?

Edward Żentara, utalentowany aktor i dyrektor Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, nie ukrywał, że w ostatnich latach życia zmagał się z poważnymi wyzwaniami. W jego życiu osobistym pojawił się związek z młodszą kobietą, która również była związana ze środowiskiem aktorskim. To właśnie ta relacja miała stać się zarzewiem konfliktu w tarnowskim teatrze. Między dyrektorem a zespołem aktorskim narastały nieporozumienia, a podwładni zarzucali Żentarze faworyzowanie swojej partnerki.

Sytuacja zaogniła się do tego stopnia, że na łamach lokalnej prasy w Tarnowie ukazał się list otwarty, w którym aktorzy wprost sformułowali zarzuty wobec dyrektora. Edward Żentara publicznie odpowiedział na tę krytykę, uznając ją za niesprawiedliwą i krzywdzącą.

Dodatkowym czynnikiem, który potęgował stres i frustrację, był realizowany w tym czasie remont siedziby tarnowskiego teatru. Prace budowlane sprawiły, że aktorzy nie mogli korzystać ze swojej sceny, a przedstawienia odbywały się gościnnie w Pałacu Młodzieży, co z pewnością nie sprzyjało stabilności artystycznej i organizacyjnej. Wszystkie te czynniki tworzyły niezwykle trudne środowisko dla aktora, który próbował pogodzić życie prywatne z zawodowym.

Śledztwo i pożegnalny list aktora. Co ujawniła prokuratura?

Okoliczności śmierci Edwarda Żentary były przedmiotem śledztwa prowadzonego przez tarnowską prokuraturę. Śledczy, po dokładnym zbadaniu wszystkich dowodów i przesłuchaniu świadków, bardzo szybko wykluczyli udział osób trzecich. Ich ustalenia jednoznacznie wskazały, że aktor targnął się na własne życie, poprzez podcięcie żył podudzia.

Jego ciało zostało odnalezione w wannie dopiero po trzech dniach od tragicznego zdarzenia. To właśnie w tym czasie odkryto również kluczowy element układanki – pozostawiony przez niego list pożegnalny. W nim aktor miał tłumaczyć swoje postępowanie, wskazując na fatalną sytuację w tarnowskim teatrze oraz na problemy natury osobistej.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Pogrzeb Edwarda Żentary

4