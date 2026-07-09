Śmierć na budowie linii kolejowej. Nie żyje 64-letni Ukrainiec

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-07-09 20:58

64-letni mężczyzna z Ukrainy, został znaleziony nieprzytomny na placu budowy linii kolejowej Podłęże-Piekiełko. Pomimo natychmiastowej reakcji współpracowników i wezwania pogotowia ratunkowego, jego życia nie udało się uratować. Medycy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, stwierdzili zgon.

Plecy ratownika medycznego w czerwonej kamizelce z napisem RATOWNIK. O tragedii w Mordarce przeczytasz na SE.
Autor: Getty Images/ Getty Images zdj. ilustracyjne
  • W środę, 8 lipca, po godzinie 5 rano, na placu budowy linii kolejowej Podłęże-Piekiełko w Mordarce, zmarł 64-letni mężczyzna.
  • Współpracownicy znaleźli nieprzytomnego obywatela Ukrainy, którego życia nie udało się uratować; wstępne ustalenia wskazują, że śmierć nie miała związku z wypadkiem przy pracy.
  • Okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśni śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury.

Dramatyczne odkrycie na placu budowy. Co wiadomo o śmierci 64-letniego Ukraińca?

Do tragedii doszło w środę, 8 lipca, tuż po godzinie 5 rano, na terenie placu budowy linii kolejowej Podłęże-Piekiełko. Jak opisuje "Gazeta Krakowska", 64-letni pracownik, który był obywatelem Ukrainy, poczuł się źle podczas wykonywania swoich obowiązków. Postanowił odpocząć i nabrać sił. Niestety, kiedy jego współpracownicy odnaleźli go chwilę później, był już w bardzo ciężkim stanie, nieprzytomny.

Na miejsce natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego. Mimo szybkiej interwencji i podjętych prób reanimacji, życia mężczyzny nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon.

Polecany artykuł:

Krwawa awantura o quady. Właściciel wypożyczalni zaatakował nożem protestującego

Prokuratura zbada okoliczności zgonu mężczyzny

Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawili się funkcjonariusze policji, którzy podjęli szereg działań mających na celu zabezpieczenie terenu i zebranie dowodów. Przeprowadzono szczegółowe oględziny, a także rozpoczęto rozmowy ze świadkami – innymi pracownikami budowy.

Śledztwo w sprawie śmierci 64-letniego Ukraińca prowadzone będzie pod nadzorem prokuratury, która będzie miała za zadanie wyjaśnić wszystkie detale tej tragedii. Kluczowe będzie ustalenie stanu zdrowia mężczyzny bezpośrednio przed zgonem, a także dokładny przebieg całego zdarzenia.

O śmierci cudzoziemca został powiadomiony ukraiński konsulat.

Sonda
Umiesz udzielić pierwszej pomocy?
Skatowali Marcina. Dziś usłyszeli wyrok
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE MĘŻCZYZNA
ŚMIERĆ NA BUDOWIE
LINIA KOLEJOWA