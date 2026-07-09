Sochan przekazał kibicom piękną wiadomość. Tak ma na imię jego córeczka

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-07-09 19:50

Jeremy Sochan został ojcem. Partnerka reprezentanta Polski, Mya Mills, poinformowała w mediach społecznościowych o narodzinach córki. Dziewczynka przyszła na świat 5 lipca i otrzymała imię Storie.

Koszykarz Jeremy Sochan, a obok miniatury córki i partnerki Myi Mills. O ich dziecku przeczytasz na SE.
Autor: instagram, Aaron Gash/AP/ East News

O ciąży influencerki zrobiło się głośno w lutym, gdy para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka. Teraz Mills przekazała radosną wiadomość, publikując na Instagramie zdjęcia nowo narodzonej córki.

„Ona tu jest. Storie Sochan. Cały tydzień wcześniej i z kilkoma nieoczekiwanymi zwrotami akcji po drodze, ale dotarłaś w nasze ramiona cała i zdrowa, a to wszystko, o co mogłam prosić. Witaj na świecie, moja Storie!” – napisała. Pod wpisem szybko pojawiło się wiele gratulacji.

ZOBACZ TEŻ: Ujawnił, jak Robert Lewandowski zachowuje się w Chicago! Absolutnie niestandardowe

Ostatni sezon przyniósł Jeremy'emu Sochanowi historyczny sukces. W lutym przeniósł się z San Antonio Spurs do New York Knicks, z którymi sięgnął po mistrzostwo NBA – pierwsze w historii wywalczone przez polskiego koszykarza. W nowym zespole pełnił jednak rolę rezerwowego i otrzymywał niewiele minut na parkiecie, a w fazie play-off pojawiał się na boisku jedynie epizodycznie. Mimo ograniczonej roli dołożył swoją cegiełkę do mistrzowskiego sezonu Knicks.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JEREMY SOCHAN