Sochan przekazał kibicom piękną wiadomość. Tak ma na imię jego córeczka

O ciąży influencerki zrobiło się głośno w lutym, gdy para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka. Teraz Mills przekazała radosną wiadomość, publikując na Instagramie zdjęcia nowo narodzonej córki.

„Ona tu jest. Storie Sochan. Cały tydzień wcześniej i z kilkoma nieoczekiwanymi zwrotami akcji po drodze, ale dotarłaś w nasze ramiona cała i zdrowa, a to wszystko, o co mogłam prosić. Witaj na świecie, moja Storie!” – napisała. Pod wpisem szybko pojawiło się wiele gratulacji.

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Ostatni sezon przyniósł Jeremy'emu Sochanowi historyczny sukces. W lutym przeniósł się z San Antonio Spurs do New York Knicks, z którymi sięgnął po mistrzostwo NBA – pierwsze w historii wywalczone przez polskiego koszykarza. W nowym zespole pełnił jednak rolę rezerwowego i otrzymywał niewiele minut na parkiecie, a w fazie play-off pojawiał się na boisku jedynie epizodycznie. Mimo ograniczonej roli dołożył swoją cegiełkę do mistrzowskiego sezonu Knicks.