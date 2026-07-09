Najmłodszy syn Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej zdał maturę. Z jakim wynikiem? Już wszystko wiadomo

Wielki dzień w rodzinie Królikowskich! Ksawery zdał maturę

Najmłodsza pociecha Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej jest już po maturze. Egzaminy były w maju, ale absolwenci szkół średnich wyniki otrzymali dopiero w lipcu. Jak poszło Ksaweremu? Jak się okazuje, 19-latek najlepiej poradził sobie z przedmiotami humanistycznymi. Z języka polskiego na poziomie rozszerzonym oraz z języka angielskiego uzyskał wynik na poziomie ponad 90 proc. To rezultat, którego pozazdrościć może niejeden maturzysta. Ale największe zaskoczenie przyszło dopiero później.

Choć syn Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej zawsze uchodził za humanistę, świetnie poradził sobie także z matematyką. Z obowiązkowego egzaminu uzyskał około 70 proc. Jak przyznała aktorka, ten rezultat zaskoczył nawet samego Ksawerego. Nikt nie spodziewał się, że przedmiot ścisły pójdzie mu aż tak dobrze.

Jestem bardzo zadowolona i jesteśmy bardzo dumni. Z języka polskiego rozszerzonego oraz języka angielskiego Ksawery zdobył ponad 90 proc. Matematyka też poszła bardzo dobrze, bo uzyskał około 70 proc. Syn sam się tym trochę zdziwił, bo ma raczej umysł humanisty. Na szczęście mam już wszystkie duże dzieci i wszystkie są po maturach - cieszyła się dumna mama w rozmowie z Faktem.

Dla gwiazdy "Klanu" tegoroczne wyniki mają wyjątkowe znaczenie. Ksawery jest najmłodszym z piątki dzieci (najstarszy jest Antoni Królikowski, kolejny urodził się Jan, później Julia, Marcelina i Ksawery), a jego sukces oznacza, że wszystkie pociechy aktorki mają już egzamin dojrzałości za sobą. Królikowska nie ukrywała wzruszenia i nic dziwnego!

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Kim jest Ksawery Królikowski?

Ksawery, najmłodsze dziecko Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej i Pawła Królikowskiego, trzyma się z dala od show-biznesu. W przeciwieństwie do starszego brata Antoniego rzadko pojawia się na branżowych wydarzeniach i nie zabiega o medialny rozgłos. Tym razem jednak znalazł się w centrum uwagi za sprawą pięknie zdanej matury. Przed nim kolejny ważny krok - wybór studiów i rozpoczęcie nowego rozdziału w dorosłym życiu. Królikowscy mają co świętować!

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