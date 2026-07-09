Pilne! Zmarła mama gwiazdy "Rancza". Ostatnie lata spędziła w domu opieki

Dom Artystów Weteranów w Skolimowie pożegnał Mariannę Wojtoń. Mama Anny Wojtoń mieszkała w tym domu w Konstancinie przez ostatnie 11 lat życia. Jeszcze niedawno na jej urodziny zjechał burmistrz uzdrowiskowej miejscowości. Niestety, 30 czerwca 2026 roku mama artystki zmarła.

Z głębokim smutkiem żegnamy Panią Mariannę Wojtoń, wieloletnią mieszkankę Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, która odeszła 30 czerwca 2026 roku w wieku 101 lat.

- poinformował Dom Artystów Weteranów w Skolimowie na Facebooku.

Marianna Wojtoń uciekła z niemieckiego transportu

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DAW przypomniał także najważniejsze wydarzenia z życia Marianny Wojtoń. Dzieciństwo spędziła w rodzinnym domu w Busku-Zdroju. Po wybuchu II wojny światowej, w wieku 16 lat, została wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec. Z transportu udało jej się uciec! Powrót do domu był jednak niemożliwy i groził śmiercią. W listopadzie 1941 r. dołączyła do Batalionów Chłopskich, gdzie aż do stycznia 1945 r. walczyła o niepodległość Polski, narażając życie swoje i swojej rodziny. Po wojnie osiedliła się w Krakowie. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Krakowskich Zakładach Melioracyjno-Wodociągowych, gdzie pracowała przez 40 lat. Za swoją działalność została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Przez ostatnich jedenaście lat Pani Marianna była mieszkanką naszego Domu. Zapamiętamy Ją jako osobę niezwykle pogodną, życzliwą i pełną wewnętrznej siły. Swoją obecnością wzbogacała naszą społeczność, a Jej życiorys pozostanie dla nas świadectwem odwagi, patriotyzmu i wytrwałości. Pani Marianna pozostawiła córkę Annę - cenioną aktorkę filmową i teatralną - oraz wnuka. Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.

- czytamy na facebookowym profilu DAW.

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Córka gwiazdą "Rancza"

Anna Wojton - aktorka używa nazwiska bez polskiego znaku "ń" - dała się poznać jako Myćkowa w "Ranczu". Znamy ją także z innych serialowych ról, jak np.: Marianny Kaszubek w "M jak miłość", Marioli Kaczorek-Deptuły w "Klanie", Lewickiej w "Na dobre i na złe". Gwiazda zagrała także w wielu kinowych przebojach.

Pani Annie składamy kondolencje z powodu śmierci ukochanej mamy.

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