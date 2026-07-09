Roksana Węgiel i Kevin Mglej o przepisie na udany związek. Kluczem jest jedna prosta rzecz

Spis treści Jak Roksana Węgiel i Kevin Mglej dbają o swój związek?

Roksana Węgiel i Kevin Mglej mają za sobą już ponad dwa lata stażu małżeńskiego. Para postawiła na dość szybką ceremonię ślubną. Piosenkarka przyznała w rozmowie dla portalu Eska.pl, że szybkie tempo rozwoju ich relacji było sporym zaskoczeniem nawet dla jej rodziców.

Na pewno było to dla nich szokujące, jakie decyzje podejmowaliśmy i jak działaliśmy z Kevinem. Był to dla nich speedrun życia. Dziecko wychodzi z domu, zaręczyny, ślub, płyta, żyje swoim życiem. Szybka zmiana, ale wydaje mi się, że już wtedy, przez to, że zaczęłam młodo pracować, nawet nieświadomie potrzebowałam się trochę usamodzielnić - mówiła w wywiadzie dla ESKA.pl.

Obecnie relacje Kevina Mgleja z teściami są bardzo dobre. Z okazji rocznicy ślubu oraz premiery nowej płyty państwo Mglejowie wzięli udział w sesji i wywiadzie dla pierwszego numeru magazynu "ESKA Story". Małżonkowie zdecydowali się opowiedzieć o swoim sposobie na szczęśliwe życie we dwoje. Ich zdaniem podstawą jest wzajemne zrozumienie i poświęcanie sobie czasu.

Jak Roksana Węgiel i Kevin Mglej dbają o swój związek?

Roksana Węgiel i Kevin Mglej nie tylko współtworzyli materiał do premierowego wydania "ESKA Story", ale również udzielili wyczerpującego wywiadu. Zakochani zdradzili, w czym tkwi sekret ich udanej relacji. Okazuje się, że najważniejszym fundamentem ich małżeństwa jest szczera komunikacja.

Recepta na udany związek - moim zdaniem - to jest po prostu szukanie drogi i rozmawianie. My bardzo dużo rozmawiamy. To też nie jest tak, że to jest wszystko usłane różami, że zawsze mamy to samo zdanie. Kwestia tego, co z tym robisz. Kiedy różnisz się zdaniem i patrzysz na pewną drogę inaczej, no to warto jest po prostu usiąść, porozmawiać i zobaczyć, czy możemy znaleźć jakąś wspólną przestrzeń. Ostatnio mieliśmy nawet bardzo długą dyskusję na temat klimatyzacji, bo przeprowadziliśmy się, a Roksana jest wielką przeciwniczką klimatyzacji - przyznał ze śmiechem Kevin.

Z kolei Roksana Węgiel zwróciła uwagę na inną istotną kwestię. Wokalistka zaznaczyła, że prawdziwe zaangażowanie i miłość można poznać zwłaszcza w trudnych chwilach.

To uczucie weryfikują ciężkie momenty. Wtedy poznajesz intencje drugiej osoby - przyznała.

Pełny zapis rozmowy z Roksaną Węgiel i Kevinem Mglejem jest dostępny na platformie story.eska.pl.

Wywiad Roksana Wegiel