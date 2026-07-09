Roksana Węgiel i Kevin Mglej o przepisie na udany związek. Kluczem jest jedna prosta rzecz

Maksymilian Kluziewicz
2026-07-09 17:20

Roksana Węgiel oraz Kevin Mglej wzięli udział w pierwszym wydaniu magazynu "ESKA Story". Małżonkowie udzielili szczerego wywiadu, w którym opowiedzieli o swojej recepcie na udany i szczęśliwy związek. Z ich rad może skorzystać absolutnie każda para.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej mają za sobą już ponad dwa lata stażu małżeńskiego. Para postawiła na dość szybką ceremonię ślubną. Piosenkarka przyznała w rozmowie dla portalu Eska.pl, że szybkie tempo rozwoju ich relacji było sporym zaskoczeniem nawet dla jej rodziców.

Na pewno było to dla nich szokujące, jakie decyzje podejmowaliśmy i jak działaliśmy z Kevinem. Był to dla nich speedrun życia. Dziecko wychodzi z domu, zaręczyny, ślub, płyta, żyje swoim życiem. Szybka zmiana, ale wydaje mi się, że już wtedy, przez to, że zaczęłam młodo pracować, nawet nieświadomie potrzebowałam się trochę usamodzielnić - mówiła w wywiadzie dla ESKA.pl.

Obecnie relacje Kevina Mgleja z teściami są bardzo dobre. Z okazji rocznicy ślubu oraz premiery nowej płyty państwo Mglejowie wzięli udział w sesji i wywiadzie dla pierwszego numeru magazynu "ESKA Story". Małżonkowie zdecydowali się opowiedzieć o swoim sposobie na szczęśliwe życie we dwoje. Ich zdaniem podstawą jest wzajemne zrozumienie i poświęcanie sobie czasu.

Jak Roksana Węgiel i Kevin Mglej dbają o swój związek?

Roksana Węgiel i Kevin Mglej nie tylko współtworzyli materiał do premierowego wydania "ESKA Story", ale również udzielili wyczerpującego wywiadu. Zakochani zdradzili, w czym tkwi sekret ich udanej relacji. Okazuje się, że najważniejszym fundamentem ich małżeństwa jest szczera komunikacja.

Recepta na udany związek - moim zdaniem - to jest po prostu szukanie drogi i rozmawianie. My bardzo dużo rozmawiamy. To też nie jest tak, że to jest wszystko usłane różami, że zawsze mamy to samo zdanie. Kwestia tego, co z tym robisz. Kiedy różnisz się zdaniem i patrzysz na pewną drogę inaczej, no to warto jest po prostu usiąść, porozmawiać i zobaczyć, czy możemy znaleźć jakąś wspólną przestrzeń. Ostatnio mieliśmy nawet bardzo długą dyskusję na temat klimatyzacji, bo przeprowadziliśmy się, a Roksana jest wielką przeciwniczką klimatyzacji - przyznał ze śmiechem Kevin.

Z kolei Roksana Węgiel zwróciła uwagę na inną istotną kwestię. Wokalistka zaznaczyła, że prawdziwe zaangażowanie i miłość można poznać zwłaszcza w trudnych chwilach.

To uczucie weryfikują ciężkie momenty. Wtedy poznajesz intencje drugiej osoby - przyznała.

Pełny zapis rozmowy z Roksaną Węgiel i Kevinem Mglejem jest dostępny na platformie story.eska.pl.

Wywiad Roksana Wegiel
Uśmiechnięci Roksana Węgiel i Kevin Mglej. O ich przepisie na udany związek przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 20
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROKSANA WĘGIEL
Kevin Mglej