Pamela z Fit Lovers urodziła! Influencerka pokazała urocze zdjęcie z maluszkiem

Fit Lovers: Od miłości do sportu do gwiazd sieci

Fit Lovers, czyli Pamela Stefanowicz (35 l.) i Mateusz Janusz (34 l.), to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim świecie fitnessu i mediów społecznościowych. Oboje od dawna związani są ze sportem i aktywnością fizyczną, a wspólna pasja szybko przerodziła się nie tylko w związek, lecz także w pomysł na wspólną karierę. Razem stworzyli markę Fit Lovers, której głównym celem stało się inspirowanie innych do dbania o siebie.

Zakochani cieszą się ogromną popularnością w sieci. Dzięki autentyczności i naturalności szybko zyskali zaufanie odbiorców, a ich społeczność zaczęła dynamicznie rosnąć. Na ich wspólnym koncie na Instagramie obserwuje ich ponad 1,7 miliona osób, Pamelę ponad 930 tysięcy, a Mateusza 467 tysięcy. Fit Loves chętnie współpracują z różnymi markami, pokazują się na imprezach i udzielają show-biznesowo.

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Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz powitali na świecie pierwsze dziecko

W minione święta Bożego Narodzenia małżonkowie podzielili się z internautami radosną nowiną. Fit Lovers pokazali serię zdjęć, na których Pamela zaprezentowała ciążowy brzuszek. "Najlepszy prezent" - napisali w opisie. Pod postem od razu zaroiło się od gratulacji. Od tamtej pory na ich profilach regularnie pojawiały się treści związane z ciążą oraz porodem.

Teraz Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz dołączyli do grona nowych rodziców! Influencerzy podzielili się właśnie wiadomością o narodzinach pierwszej pociechy. Wspaniałe wieści ogłosili 9 lipca. Dwa dni wcześniej Pamela pojechała na porodówkę.

Nowy rozdział - napisała na Instagramie niedługo po porodzie rozanielona młoda mama.

Na ujęciach, które świeżo upieczeni rodzice pokazali w sieci, widać Pamelę w szpitalnym łóżku i jej ukochanego obok. Są błękitne balony, jest i bukiet kwiatów. Nie zabrakło maleństwa wtulonego w mamę, która na poporodowych fotkach wygląda wspaniale.

Młodzi rodzice już kilka miesięcy temu zdradzili płeć maluszka. Jak na influencerów przystało, urządzili wystawne przyjęcie, podczas którego ujawnili, że spodziewają się syna. Dla Pameli i Mateusza to początek zupełnie nowego etapu. TUTAJ znajdziecie ZDJĘCIA PAMELI, MATEUSZ I ICH POCIECHY.

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